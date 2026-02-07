शिरूरमध्ये दिग्गजांमुळे मोठी चुरस
शिरूर, ता. ७ : कार्यकर्त्यांच्या म्हणविल्या जाणाऱ्या जिल्हा परीषद- पंचायत समिती निवडणूकीत अनेक दिग्गजांनी उडी घेतल्याने शिरूर तालुक्याच्या सर्वच गट- गणांत चुरशीने मतदान झाले. रांजणगाव गणपती- कारेगाव व तळेगाव ढमढेरे- रांजणगाव सांडस गटातील काही किरकोळ अपवाद वगळता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मित निधनाचे सावट मात्र मतदान प्रक्रियेवर प्रकर्षाने जाणवले.
शिरूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे सात गट, तर पंचायत समितीचे १४ गण असून, बहुतेक ठिकाणी राष्ट्रवादी विरूद्ध भाजप, असा सामना होता. या निवडणुकीसाठी सरासरी सत्तर टक्के मतदान झाले. अनेक गावांमध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमा लावून अभिवादन करण्यात आले. मतदान शांततेत तथापि मतदार याद्यांमधील घोळावरून अनेक मतदान केंद्रावर गोंधळाची स्थिती झाली. ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच गर्दी होती. बहुतांश मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरीक, अपंग व रूग्णांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नव्हती. न्हावरे, रांजणगाव गणपती, मांडवगण फराटा या मोठ्या गावांतील मतदान केंद्रांच्या बाहेर सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी.
मतदार यादीत नाव नसल्याने गोलेगाव येथील हिराबाई फक्कड पवार या सत्तर वर्षीय महिलेला मतदान करता आले नाही. मतदानाचा अधिकार मिळाल्यापासून पहिल्यांदाच या घोळामुळे मतदान करता आले नसल्याचा आरोप करीत त्या मतदान केंद्राबाहेरच बसून होत्या. तर्डोबाची वाडी येथील मतदान केंद्राच्या आवारात उन्हापासून संरक्षणासाठी मंडप टाकला होता, तर मतदारांच्या स्वागतासाठी प्रवेशद्वारात स्वागत कमानही उभारली होती.
घरातील उमेदवारामुळे वडगाव शेरीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, अशोक पवार व पोपटराव गावडे हे माजी आमदार राजकीय अस्तित्वासाठी मैदानात उतरले आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिवंगत आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्या कुटूंबीयांनाही राजकीय उभारीसाठी झगडावे लागले. आमदार पठारे यांची कन्या दीपाली गव्हाणे या तळेगाव- रांजणगाव गटातून भाजपच्या उमेदवार म्हणून रिंगणात होत्या. त्यांना राष्ट्रवादीच्या रेखा बांदल, शिवसेनेच्या सारीका कर्पे व अपक्ष रेश्मा शिंदे यांचा सामना करावा लागला. माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी सुजाता या राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर मांडवगण- वडगाव गटातून पुन्हा मैदानात होत्या. स्वाभिमानी आघाडीचे दादा पाटील फराटे, भाजपचे सचिन शेलार व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मच्छिंद्र गदादे यांनी त्यांच्यासमोर कडवे आव्हान उभे केल्याचे मतदानातून दिसून आले. पोपटराव गावडे यांचे पूत्र राजेंद्र यांना राष्ट्रवादीचे दामू घोडे, शिवसेनेचे डॉ. सुभाष पोकळे व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे बाळासाहेब डांगे यांच्याशी टाकळी- कवठे गटात झगडावे लागले आहे. (स्व.) बाबूराव पाचर्णे यांच्या पत्नी मालती या शिरूर- न्हावरे गटातून भाजपने मैदानात उतरविले होते. राष्ट्रवादीच्या वृषाली वाळके यांच्याशी त्यांची सरळ लढत झाली.
कमालीच्या उफाळून आलेल्या कौटुंबिक कलहातून रांजणगाव गणपती - कारेगाव गटात राष्ट्रवादीच्या ज्योती पाचुंदकर व भाजपच्या स्वाती पाचुंदकर यांनी एकमेकींच्या विरोधात पदर खोचला होता. पाबळ- केंदूर गटातील राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल शिवले विरूद्ध भाजपचे विकास गायकवाड यांच्यातील लढतही लक्षवेधी ठरली. शिक्रापूर - सणसवाडी गटात पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांनी माघार घेऊनही अपक्ष सीमा कळमकर यांनी राष्ट्रवादीच्या मोनिका हरगुडे यांच्यासमोर तगडे आव्हान उभे केले होते. आज मतदानानंतर सर्वच उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले असून, आता निकालाबाबत कमालीची उत्सूकता निर्माण झाली आहे.
