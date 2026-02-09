शिरूरमध्ये घड्याळाचा गजर अन् कमळही फुलले

शिरूर, ता. ९ : जिल्हा परिषदेच्या सात जागांसाठी शिरूर तालुक्यात झालेल्या अत्यंत चुरशीच्या लढतीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने एका जागेने बाजी मारली. सातपैकी चार जागा राष्ट्रवादीने जिंकल्या असल्या तरी गतवेळी ‘व्हाइट वॉश’ मिळालेल्या भाजपने तीन जागांवर दणदणीत विजय मिळवीत जोरदार मुसंडी मारली. तालुक्यात एकीकडे घड्याळाचा गजर झाला तर दुसऱ्या बाजूला कमळ देखील फुलले.
निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळविणारे राजेंद्र गावडे व स्वाती पाचुंदकर यांनी अटीतटीच्या लढतीत बाजी मारली; तर दिवंगत माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्या पत्नी मालती यांना अल्पमतांनी पराभव पत्करावा लागला. अनुभवी जिल्हा परिषद सदस्या रेखा बांदल यांच्यासमोर नवख्या असलेल्या दीपाली गव्हाणे यांनीही भाजपकडून लढताना विजयश्री खेचून आणली. माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी सुजाता या सलग दुसऱ्यांदा जिंकल्या तर मोनिका हरगुडे व प्रफुल्ल शिवले यांनी एकतर्फी विजय मिळविला. रांजणगाव एमआयडीसीतील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामात सोमवारी (ता. ९) सकाळी दहा वाजता मतमोजणीला सुरवात झाली. एक जिल्हा परिषद गट व त्या गटातील पंचायत समितीचे दोन गण याप्रमाणे मतमोजणी करण्यात आली. सकाळी दहा वाजता सुरू झालेली मतमोजणी चार वाजेपर्यंत चालू होती. १४ फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होणार होती तथापि, शिरूर - न्हावरे गटात फेरमतमोजणी झाल्याने १५ फेऱ्या झाल्या. पहिल्या कवठे येमाई व टाकळी हाजी या गट व गणांची मतमोजणी अर्धा तासात पूर्ण झाली. तथापि, या गटाचा पहिला निकाल दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घोषित करण्यात आला. पहिल्या फेरीच्या मतमोजणीला अर्धा तास तर त्यापुढील गट - गणांच्या मतमोजणीला २० ते २५ मिनिटांचा कालावधी लागला. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी विठ्ठल जोशी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी चारच्या सुमारास अखेरचा निकाल जाहीर केला. मतमोजणी केंद्राबाहेर शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. संमिश्र निकालामुळे कधी भाजपच्या तर कधी राष्ट्रवादीच्या विजयाच्या ललकाऱ्या उमटत होत्या.
कवठे - टाकळी गटांत भाजपचे राजेंद्र गावडे हे सुमारे साडेतीन हजारांच्या मताधिक्क्याने विजयी झाले. त्यांना १३ हजार ३५० मते मिळाली. त्यांनी राष्ट्रवादी चे दामू घोडे (नऊ हजार ९०९ मते), शिवसेनेचे डॉ. सुभाष पोकळे (पाच हजार ६८५ मते) व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे बाळासाहेब डांगे (चार हजार ६१९ मते) यांचा पराभव केला. अनेक गटांत भाजपचे कमळ उमलेल असे वाटत असतानाच त्यानंतरच्या शिरूर - न्हावरे गटात मात्र भाजपच्या मालती पाचर्णे यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यांच्याविरोधातील राष्ट्रवादीच्या वृषाली वाळके यांना या गटातून अवघ्या ५६ मतांनी निसटता विजय मिळाला. पाचर्णे यांना १५ हजार ८२५ तर वाळके यांना १५ हजार ८८१ मते मिळाली. पाचर्णे यांच्या मागणीनुसार या गटात फेरमतमोजणी घेण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही आकडेवारीत बदल झाला नाही. पाबळ - केंदूर गटात राष्ट्रवादीच्या प्रफुल्ल शिवले यांनी २७ हजार २१८ मते मिळवून एकतर्फी विजय संपादन केला. भाजपचे विकास गायकवाड यांना केवळ सात हजार ५३५ मतांवर समाधान मानावे लागले. शिक्रापूर - सणसवाडी गटांतही राष्ट्रवादीच्या मोनिका हरगुडे यांनी सरळ लढतीत अपक्ष सीमा कळमकर यांचा तब्बल २४ हजार ११५ मतांनी पराभव केला. हरगुडे यांना २६ हजार ३२६ तर कळमकर यांना अवघी दोन हजार २११ मते मिळाली. तळेगाव ढमढेरे - रांजणगाव सांडस गटात झालेल्या चौरंगी लढतीत भाजपच्या दीपाली गव्हाणे यांनी रेखा बांदल यांचा अडीच हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. गव्हाणे यांना १२ हजार ६१४ तर बांदल यांना नऊ हजार ७३६ मते मिळाली. या गटातील अपक्ष रेश्मा शिंदे यांनी मिळविलेली पाच हजार ६०६ मते लक्षवेधी ठरली. शिवसेनेच्या सारीका कर्पे यांना सहा हजार ७८५ मते मिळाली. मांडवगण फराटा - वडगाव रासाई गटातील लक्ष्यवेधी ठरलेल्या चौरंगी लढतीत सुजाता पवार यांनी सात हजारांच्या मताधिक्क्याने विजय मिळविला. त्यांना १६ हजार ६९७ तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी अपक्ष दादा पाटील फराटे यांना नऊ हजार ७५६ मते मिळाली.
''हाय व्होल्टेज''लढतीत पाचुंदकर यांचा विजय
रांजणगाव गणपती - कारेगाव गटात दोन जागांवर रंगलेल्या ''हाय व्होल्टेज'' लढतीकडे तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. या घमासान मधे भाजपच्या स्वाती पाचुंदकर यांनी १७ हजार ६१७ मते
मिळवीत राष्ट्रवादीच्या ज्योती पाचुंदकर (१५ हजार ४१८ मते) यांच्यावर मात केली आणि विजयी ‘राजमुद्रा’ उमटवली.
