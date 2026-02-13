शिरूरला आजपासून आराध्य देवतेची यात्रा
शिरूर, ता. १३ : शिरूर शहर आणि पंचक्रोशीचे आराध्य दैवत रामलिंग महाराजांच्या यात्रा महोत्सवाला शनिवार (ता. १४) पासून सुरुवात होत आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या यात्रा काळात विविध धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातून पालखीची ग्रामप्रदक्षिणा मिरवणूक काढण्यात येणार असून पालखीमार्गावर सर्वत्र स्वागत कमानी उभारण्यात आल्या आहेत.
शिरूरपासून तीन किलोमीटर अंतरावर रामलिंग महाराजांचे मंदिर आहे. या मंदिरातील शिवलिंगाची प्रतिष्ठापना खुद्द प्रभू रामचंद्रांनी केल्याची आख्यायिका आहे. दरवर्षी महाशिवरात्रीला या देवस्थानची यात्रा भरते. यात्रेनिमित्त, रामलिंग महाराज मंदिराच्या शिखरावर आणि परिसरात रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. कळस व मंदिरावर रोषणाई केली आहे. यात्रा काळात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचे उन्हापासून रक्षण व्हावे, यासाठी मंदिर परिसरात मंडप टाकला आहे. शिरूर शहर ते जुने शिरूर (रामलिंग) मार्गाची डागडुजी करण्यात आली असून, रस्त्याच्या दूतर्फा परिसर स्वच्छ केला आहे.
पालखी मिरवणुकीने या यात्रेला सुरवात होणार असून, दुपारी दोनच्या सुमारास शिवसेवा मंदिरातून पालखी ग्रामप्रदक्षिणेसाठी निघणार आहे. पालखी मिरवणुकीसाठी चाळीसगाव, येवला, वैजापूर येथील बॅंडपथक मावळातील झांज पथक तसेच आळंदी येथील भजनी मंडळांना निमंत्रित केले आहे. शहरातील प्रमुख मार्गावरून प्रदक्षिणा झाल्यानंतर रात्री उशिरा पालखी रामलिंग मंदिराकडे नेली जाते. महाशिवरात्र हा यात्रेचा मुख्य दिवस असून, मध्यरात्री पालखी पोचल्यानंतर रामलिंग मंदिरातील पिंडीवर रविवारी (ता. १५) पहाटे रामलिंग देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रकाश धारिवाल व दिना धारिवाल यांच्या हस्ते महारुद्राभिषेक होईल. यासाठी पंचगंगेचे जल आणले असून, महारूद्राभिषेकानंतर प्रवेशद्वारावर भगवे निशाण फडकाविले जाणार आहे. आठ दिवस चालू असलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता काल्याच्या कीर्तनाने होणार असल्याची माहिती देवस्थान चे खजिनदार पोपटराव दसगुडे यांनी दिली.
सोमवारी (ता. १६) बैलगाडा शर्यत होणार आहे. बैलगाड्यांची वाढती संख्या पाहता यावेळी सकाळी नऊ वाजताच बैलगाडा शर्यती सुरू होणार असल्याची माहिती विश्वस्त वाल्मीकराव कुरंदळे यांनी दिली. प्रकाश धारिवाल यांच्यासह तुळशीराम परदेशी, रावसाहेब घावटे, जगन्नाथ पाचर्णे, गोदाजी घावटे, नामदेवराव घावटे, बलदेवसिंग परदेशी, बबनराव कर्डिले, आदित्य धारिवाल या विश्वस्तांनी आज घाटाची पाहणी केली आणि यात्रा काळातील नियोजनाचा आढावा घेतला.
