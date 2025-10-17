सासवडमडमध्ये २८०० हरकती प्राप्त
सासवड, ता. १७ : सासवड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदार यादीवर तब्बल २८०० हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या मतदार यादी कार्यक्रमामुळे सासवडमध्ये सध्या मोठी लगबग दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील सदस्य तसेच थेट अध्यक्षपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा मतदार यादी कार्यक्रम २०२५ जाहीर केला होता. त्यानुसार, सासवड नगरपरिषदेची प्रारूप मतदार यादी नगरपरिषद आणि जिल्हाधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर तसेच सासवड नगरपरिषद कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच, प्रभागनिहाय यादी डाऊनलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध होती. महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयोगाच्या सचिवांच्या पत्रानुसार, प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याच्या कालावधीस दिनांक १७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या मुदतवाढीमुळे १० दिवसांच्या कालावधीत सुमारे २८०० हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने हरकती प्राप्त झाल्याने मतदार यादी तयार करण्याच्या कामात मोठा गोंधळ उडालेला दिसतो आहे.आता या प्राप्त हरकती व सूचनांवर विचार करून मतदार यादी अंतिम करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेप्रमाणे पुरंदरच्या उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे निर्णय घेणार आहेत. अंतिम प्रभागनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची तारीख ३१ ऑक्टोबर असून मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करून मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची तारीख ०७ नोव्हेंबर असल्याचे पालिका मुख्याधिकारी डॉ कैलास चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिका कर्मचारी मतदारांच्या घरोघरी जाऊन स्थळ तपासणी करून योग्य प्रभागात नोंदणी करीत असल्याचे मुख्याधिकारी डॉ चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
