सासवड मतदार यादीतील गोंधळाने मतदार संतप्त
सासवड, ता. २७ : सासवड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदारयादीवर आलेल्या तब्बल २८०० हरकतींवर पालिकेची कार्यवाही सुरू असतानाच, काही विशिष्ट तक्रारींच्या हाताळणीमुळे मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मतदार ज्या प्रभागात वास्तविक राहत आहेत, त्याचे नाव दुसऱ्या प्रभागात घेण्यात यावे, अशा प्रकारच्या काही तक्रारींवर पालिकेने थेट संबंधित मतदारांनाच नोटीस बजावून त्यांच्या निवासाचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. या अशा कारभारामुळे चूक नसतानाही दंड, अशी भावना मतदारांमध्ये पसरली आहे.
मागील आठवडाभरात पालिका कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन स्थळ पाहणी करून कार्यवाही केली. मात्र, ज्या तक्रारींमध्ये मतदार दुसऱ्या प्रभागात राहत असल्याचे म्हटले गेले, त्यावर पालिकेने मतदारांनाच नोटीस पाठवून पुरावे देण्यास सांगणे, हा निर्णय वादाचा विषय ठरला आहे.
आम्ही बरोबर असतानाही आम्हालाच नोटीस, या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या मतदारांपैकी एक असलेल्या रवींद्र जगताप यांनी थेट या कार्यवाहीच्या विरोधात आवाज उठविला आहे. ‘‘आमचे घर प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये असून, मतदार यादीतही नावे बरोबर आहेत. मात्र, तक्रार करणाऱ्या एका व्यक्तीने माझ्या कुटुंबातील सर्व नावे प्रभाग क्रमांक १० मध्ये घेण्यात यावीत, अशी तक्रार केली. या तक्रारीमुळे त्यांच्या कुटुंबातील सर्वांनाच पालिकेकडून नोटीस मिळाली आहे. ज्याने तक्रार दिली, त्यानेच आता मी प्रभाग क्रमांक १० मध्ये राहत असल्याचा पुरावा द्यावा,’’ असे परखड मत जगताप यांनी व्यक्त केले.
याबाबत नोटीस मिळाल्यावर जगताप यांनी ताबडतोब मुख्याधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र त्यांनी सोमवारी (ता. २७) पालिका कार्यालयात जाऊन मुख्याधिकाऱ्यांची समक्ष भेट घेत याबाबत विचारणा केली असता, मुख्याधिकाऱ्यांनी, तुमची नावे आहे तेथेच राहावीत याबाबत आता तुम्हीच लेखी अर्ज द्या, असे जगताप यांना सांगितले, असे जगताप यांनी सांगितले.
त्यामुळे या मतदारयादीतील गोंधळावर पालिकेने तातडीने लक्ष देऊन, ‘तक्रारदार’ आणि ‘पुरावा’ याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आता मतदारांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.