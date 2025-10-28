सासवडमध्ये हरकतींवर आज सुनावणी
सासवड, ता. २८: राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सासवड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मतदार यादी कार्यक्रमांतर्गत, प्राप्त हरकतींवर बुधवारी (ता. २९) सुनावणी होणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
सासवड नगरपरिषदेची प्रारूप मतदार यादी पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या यादीवर शुक्रवार (ता. १७) पर्यंत २८०० हरकती आल्या असून या हरकतींवर विचार करून मतदार यादी अंतिम करण्याकरिता पुरंदरच्या उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बुधवारी सकाळी ११.३० वाजता पालिकेच्या सभागृहात सुनावणी होणार असल्याचे डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले. ज्या हरकतदारांनी नमुना-अ व नमुना-ब मध्ये हरकती नोंदविल्या आहेत, तसेच ज्यांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत आणि जे हरकतदार स्थळ पाहणी वेळी आढळून आले नसतील व ज्यांना नोटिसा दिल्या नसतील, अशा सर्व हरकतदारांनी कागदपत्रांच्या पुराव्यासह उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. चव्हाण यांनी केले आहे. हरकतदारांची व ज्या मतदारांवर हरकत घेण्यात आली आहे, अशा मतदारांची यादी सासवड पालिकेच्या अधिकृत वेबसाइट व पालिकेच्या कार्यालयीन नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
