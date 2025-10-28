सासवड- पारगाव रस्त्याची दुरवस्था
सासवड, ता. २८ : सासवड- पारगाव- सुपा या प्रमुख रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यावर जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना खड्डे चुकविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिक आणि पूर्व पुरंदर भागातील प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
हा मार्ग पूर्व पुरंदर भागातील आठ गावांतील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, गेली वर्षभरापासून पारगाव ते रिसे- पिसे दरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. तसेच, सासवड ते पारगाव रस्त्यावर शेकडो खड्डे पडल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे रस्त्याची अवस्था अधिकच दयनीय झाली आहे. रस्त्याच्या सखल भागात पावसाचे पाणी साचून मोठे खड्डे तयार झाले आहेत. पूर्व भागासाठीचा हा मार्ग कायमच दुर्लक्षित राहिल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
यापूर्वी पाच वर्षांपूर्वी या मार्गाच्या डांबरीकरणाचे काम झाले होते. त्यानंतर मात्र या रस्त्यावर केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचे खड्डे बुजविण्याचेच काम झाले आहे. रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी किंवा नवीन डांबरीकरणास कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असे या मार्गावरील शेतकरी नंदकुमार जगताप यांनी सांगितले.
तातडीने दुरुस्तीची मागणी
याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबद्दल तीव्र नाराजी आहे. या मार्गामुळे होणारे अपघात आणि वेळेचा अपव्यय थांबवण्यासाठी तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांनी केली आहे.
