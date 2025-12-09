वाहतूक कोंडीमुळे सासवडकर त्रस्त
सासवड, ता. ९ : सासवड (ता. पुरंदर) शहरात दर सोमवारी भरणारा आठवडे बाजार आणि त्यामुळे सायंकाळी निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी सासवडकरांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. विशेषतः नगरपरिषद कार्यालय ते पालखी महामार्गालगतच्या एसटी स्थानक परिसरादरम्यान सायंकाळी सहा ते रात्री आठ या वेळेत परिस्थिती गंभीर होते.
सासवड नगरपालिकेसमोरील पालखी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणात बाहेरील फळविक्रेते हातगाड्या लावतात. हा मार्ग शहराच्या मुख्य बाजारपेठ, गावठाण, नारायणपूर आणि कोंढवा रस्त्यांकडे जातो. जवळच शैक्षणिक संकुल, शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा आणि पालिकेचे शॉपिंग सेंटर असल्याने इथे नेहमीच वर्दळ असते. सायंकाळी फळे खरेदी करण्यासाठी ग्राहक थेट रस्त्यावर गर्दी करतात. यामुळे अंतर्गत आणि महामार्गावरील वाहनांची कोंडी होते आणि पादचाऱ्यांना चालणेही मुश्कील होते. वाहतूक कोंडी झाल्यावर पोलिस यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, या वाहतूक कोंडीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.
ही दर सोमवारची समस्या बनल्याने तात्पुरत्या उपायांनी नागरिकांची गैरसोय दूर होत नाही. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पालिका आणि पोलिस प्रशासनाने एकत्र येऊन या समस्येवर ठोस आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
- अजित जगताप, माजी उपनगराध्यक्ष
याबाबत पोलिस अधिक्षक कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. पालिका प्रशासनाशी चर्चा झाली आहे. कायमस्वरूपी ९ होमगार्डची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी जनजागृती सुरू असून, बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सोमवारी पालिकेसमोर हातगाडी लावणाऱ्यांसाठी गावठाणात बाजाराच्या ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
- कुमार कदम, पोलिस निरीक्षक, सासवड
