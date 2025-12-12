वनपुरीच्या सुतारमळ्यात पिंजरा बसवला
सासवड, ता. १२ : वनपुरी (ता. पुरंदर) येथील सुतारमळा परिसरात दोन आठवड्यात तीन वेळा बिबट्याचे दर्शन झाल्याने शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती. वन विभागाने याची दखल घेत शुक्रवारी (ता. १२) सुतारमळा येथे एक पिंजरा बसविला आहे. याप्रसंगी श्री भैरवनाथ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष कुंभारकर यांच्यासह संभाजी महामुनी, लंकेश महामुनी, शरद कुंभारकर यांसह शेतकरी उपस्थित होते. दरम्यान, वनपुरीच्या मगरवस्ती आणि कुंभारवळण परिसरातही बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने या भागातही पिंजरा बसवावा, अशी मागणी माजी सरपंच रामदास कुंभारकर व परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. सासवडचे वन परिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले म्हणाले की, ‘‘नागरिकांच्या मागणीनुसार जिथे आवश्यक आहे त्या परिसरात वन विभागाकडून तातडीने पिंजरे बसविण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी समूहाने काम करावे आणि रात्रीची शेतीची कामे टाळावीत.’’
