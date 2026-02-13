पुरंदरच्या निकालातून आगामी विधानसभेची समीकरणे
सासवड, ता. १३ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निकालाने पुरंदरच्या राजकारणाने वेगळेच वळण घेतल्याची प्रचिती दिली आहे. ‘मिनी विधानसभा’ मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीत तालुक्याचे राजकीय समीकरण काहीसे बदलले असून, यामुळे आमदार विजय शिवतारे यांच्या सत्तेला जनमताने सौम्य पण स्पष्ट असा सुरुंग लावला आहे. केवळ विकासाच्या घोषणांवर न विसंबता मतदारांनी गावकी-भावकी आणि उमेदवाराची स्थानिक प्रतिमा याला दिलेले महत्त्व प्रस्थापितांसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. नेत्यांच्या हक्काच्या बालेकिल्ल्यातच झालेली मतांची फाटाफूट आणि बंडखोरीचा बसलेला फटका पाहता, आता नव्या रणनीतीसह आत्मचिंतन करण्याची वेळ पुरंदरच्या नेतृत्वांवर आली आहे.
पुरंदरमध्ये प्रत्येक निवडणुकीत मतांचे समिकरण वेगवेगळे असले, तरी या निकालात सर्वात लक्षणीय बदल म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाढलेली ताकद आहे. दिवंगत नेते अजित पवार यांना वाहिलेली ‘मतातून श्रद्धांजली’ असो वा कार्यकर्त्यांची बांधणी किंवा वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करून राष्ट्रवादीने शून्यावरून थेट पहिल्या क्रमांकावर घेतली झेप महत्त्वाची आहे. जेजुरी नगरपरिषदेच्या वर्चस्वानंतर आता ग्रामीण भागावरही राष्ट्रवादीने आपले नाव कोरले आहे. नीरा मार्केट कमिटी, सोमेश्वर साखर कारखाना, हवेलीतील फुरसुंगी-देवाची उरुळी नगरपरिषद आणि आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील वर्चस्व यामुळे विधानसभा मतदारसंघाचे राजकीय ध्रुवीकरण राष्ट्रवादीच्या बाजूने काहीसे झुकत असल्याचे चित्र आहे.
दुसरीकडे, माजी आमदार संजय जगताप यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून भाजपत नवचैतन्य निर्माण करून भाजपची ताकद वाढवत तालुक्यात एक नवीन राजकीय समीकरण मांडले आहे. पुरंदरमध्ये प्रथमच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत प्रत्येकी दोन कमळ फुलवण्यात त्यांना यश आले असून,नीरा बाजार समितीत आणि सोमेश्वर कारखान्यामध्ये राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत आणि सासवड नगरपरिषदेनंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतही भाजपने आपले स्थान निर्माण केले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर संजय जगताप यांचे हे ‘कमबॅक’ आणि त्यानंतर मिळालेले यश शिवतारे यांच्या पारंपारिक मतपेढीला छेद देणारे ठरत असल्याची जाणकारांतून चर्चा आहे.
आमदार शिवतारे हे आपल्या आक्रमक शैलीसाठी आणि विरोधकांवर तुटून पडण्याच्या स्वभावासाठी ओळखले जातात. मात्र, या निवडणुकीत मतदारांनी त्यांच्या आक्रमकतेपेक्षा राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या ‘शांत आणि संयमी’ प्रचाराला अधिक पसंती दिल्याचे दिसते. पंचायत समितीत सहावरून दोन आणि जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचा ‘भोपळा’ न फुटणे, हा निकाल शिवतारे यांना टोचणारा आहे. सासवड नगरपरिषदेत शिवसेनेचे संख्याबळ ९वर गेले असले, तरी या निकालावरून ग्रामीण पुरंदर मात्र शिवतारेंच्या हातातून निसटताना दिसत आहे.
शिवतारे यांच्यासमोर मोठे आव्हान
पुरंदरचे राजकीय वारे आता बदलताना दिसत आहे. तालुक्यातील प्रस्थापित संस्थांमध्ये राष्ट्रवादी आणि भाजपचे वाढते वर्चस्व पाहता आमदार शिवतारे यांच्या समोर आगामी विधानसभेसाठी मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. हा निकाल म्हणजे त्यांच्यासाठी केवळ धक्का नसून, राजकीय समीकरणे बदलत असल्याचा एक महत्त्वाचा संकेत आहे. आता बदललेल्या समीकरणांचा विचार करून त्यातून पुढील राजकीय प्रवासासाठी काय हिताचे ठरेल, त्यासाठी आतापासूनच उपयोजना करणे नेत्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.
