पुरंदरमध्ये राष्ट्रवादीच्या अमोल झेंडे यांना संधी
सासवड, ता. १३ : पुरंदर पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारत आठपैकी चार जागा जिंकल्या, तर भाजप आणि शिवसेनेला प्रत्येकी दोन जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. त्यामुळे सध्या त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरी सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या राष्ट्रवादीचा सभापती होणार, हे निश्चित मानले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाशी युती करणार आणि युतीनंतर सहभागी पक्षाला उपसभापतिपद देणार का? याची उत्सुकता आहे.
राज्यात जरी महायुती असली तरी पुरंदरमध्ये स्थानिक पातळीवर शिवसेनेविरुद्ध राष्ट्रवादी आणि भाजप, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनेचे आमदार विजय शिवतारे आणि माजी सभापती अतुल म्हस्के यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांच्यावर केलेली टोकाची टीका राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना चांगलीच बोचली आहे. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादी आणि भाजपने शांततेत प्रचार केला होता. तसेच, नीरा बाजार समिती आणि सोमेश्वर कारखान्यात हे दोन्ही पक्ष एकत्र सत्तेत आहेत. याबरोबरच माजी आमदार व जिल्हा बँकेचे संचालक संजय जगताप आणि डॉ. दुर्गाडे यांचे जिल्हा बँकेतील ऋणानुबंध पाहता, राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
पुरंदर पंचायत समितीचे सभापतीपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी आरक्षित आहे. या आरक्षणात दिवे गणातून विजयी झालेले राष्ट्रवादीचे अमित झेंडे यांचे नाव आघाडीवर आहे. तसेच, पंचायत समितीत राष्ट्रवादीकडून अर्चना कटके (गराडे गण- सर्वसाधारण महिला), स्मिता निगडे (कोळविहीरे गण- सर्वसाधारण महिला) आणि मोनिका कांबळे (नीरा गण- अनुसूचित जाती महिला) विजयी झाल्या आहेत. भाजपकडून माउली यादव (माळशिरस गण- सर्वसाधारण) आणि सायली शिंदे (भिवडी गण- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला) यांनी यश संपादन केले आहे, तर शिवसेनेकडून माणिक निंबाळकर (बेलसर गण- सर्वसाधारण) आणि प्रवीण जगताप (वीर गण- सर्वसाधारण) हे दोन शिलेदार निवडून आले आहेत.
राष्ट्रवादी व भाजप युती झाल्यास
राष्ट्रवादी आणि भाजपची युती झाल्यास उपसभातिपद भाजपला दिल्यास अशा परिस्थितीत माळशिरस गणातून निवडून आलेले भाजपचे माउली यादव की भिवडी गणातून निवडून आलेल्या सायली मनोज शिंदे यापैकी कोणत्या नावाचा विचार होईल, याबाबत चर्चा आहे. सायली शिंदे या भिवडी गावच्या असून, या गावातून अनेक दिग्गजांनी सभापतिपदाची धुरा सांभाळली आहे. तर माउली यादव हे माळशिरसचे माजी उपसरपंच आहेत. सध्या त्यांच्या पत्नी माळशिरसच्या थेट जनतेतून सरपंच आहेत.
राष्ट्रवादी- शिवसेना युती झाल्यास
राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची युती झाल्यास आमदार विजय शिवतारे यांचे स्वीय साहाय्यक आणि बेलसर गणाचे सदस्य एखतपूर- मुंजवडी गावचे माणिक निंबाळकर की वीर गणाचे सदस्य व मांडकी गावाच्या विकास सोसायटीचे सदस्य प्रवीण जगताप यापैकी कोणाला उपसभापतिपदाची संधी मिळेल, याची उत्सुकता आहे. निंबाळकर यांनी एखतपूर- मुंजवडी ग्रामपंचायतीचे नेतृत्व केले असून, त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा चांगला अनुभव आहे.
सभापतिपदी कोणाची वर्णी लागेल आणि कोणाला बरोबर घ्यायचे, हा निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक होऊन होणार आहे. सुनेत्रावहिनी यांच्या सुचनेप्रमाणे ठरणार आहे.
- डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस
