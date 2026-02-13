सासवडच्या मुथा प्रशालेत संगणक कक्षाचे उद्घाटन
सासवड, ता. १३ : ‘‘संगणक ही आजच्या आधुनिक शैक्षणिक प्रणालीतील केवळ गरज एक अनिवार्य बाब बनली असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी या तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेऊन उपलब्ध होणाऱ्या संधीचे सोने करावे.’’ असे प्रतिपादन दर्शना इंडस्ट्रीजचे मुख्य वित्त अधिकारी संतोष करावडे यांनी केले.
सासवड (ता. पुरंदर) येथील श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या कमलाबाई मुथा प्रशालेत नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या संगणक कक्षाच्या उदघाटना प्रसंगी ते बोलत होते. दर्शना इंडस्ट्रीजच्या सीएसआर फंडातून आणि स्व. एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठानच्या सहकार्यातून सुमारे ३० संगणक असलेला हा सुसज्ज कक्ष विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमाला स्व. एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष जगताप, सचिव हेमंत ताकवले, दर्शना इंडस्ट्रीजचे प्रवीण बांदल, सुयश इन्फोटेकचे गणेश सलिल, राजेश कडव, संगणक प्रशिक्षक साक्षी मेमाणे उपस्थित होते. इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आगामी परीक्षेसाठी उपयुक्त साहित्याचे वाटप करण्यात आले. प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका संगीता काळभोर यांनी प्रास्ताविक केले. उपशिक्षक बाळगोंडा पाटील यांनी सूत्रसंचालन तर संतोष सोनवणे यांनी आभार मानले.
