सासवडमध्ये ‘हर हर महादेव’चा जयघोष
सासवड, ता. १५ : सासवडमधील कऱ्हेच्या काठावरील शिवालयांत महाशिवरात्रीचा उत्सव उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा झाला. रविवारी (ता. १५) पहाटेपासूनच परिसरातील पुरातन श्री सिद्धेश्वर, श्री संगमेश्वर आदी शिवालयांत हर हर महादेव आणि ओम नमः शिवायच्या जयघोषाने अवघे वातावरण शिवमय झाले होते. भाविकांनी शिवालयांत रांगा लावून दर्शन घेतले.
सासवड येथील पुरातन श्री सिद्धेश्वर आणि श्री संगमेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त विशेष धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. मध्यरात्री १२ वाजता प्रथम प्रहरी रुद्राभिषेक झाला. त्यानंतर सकाळी सात वाजता गणेश सरनाईक यांच्या पौरोहित्याखाली व्यंकटेशा बालाजी देवस्थानतर्फे सिद्धेश्वराला महारुद्राभिषेक व महापूजा आणि आठ वाजता महाआरती करण्यात आली. यावेळी श्री सिद्धेश्वर व श्री संगमेश्वर सुधार समितीचे सदस्य आणि मोठ्या संख्येने शिवभक्त उपस्थित होते.
धान्य बाजारातील शिवालयात पहाटे ५ वाजता कऱ्हाजलाने शिवलिंगाला लघुरुद्राभिषेक करण्यात आला. श्रीक्षेत्र शिखर शिंगणापूर कावडीच्या परंपरेनुसार, कावड सोहळा प्रमुख कैलासबुवा कावडे यांच्याकडून प्रथेप्रमाणे महाशिवरात्रीनिमित्त श्रीक्षेत्र शिखर शिंगणापूर येथे रात्री नऊ वाजता कऱ्हेच्या पाण्याने शिवलिंगाला जलाभिषेक करण्यात आला. सासवडमध्ये दिवसभर शिवलिंगासह संत भुतोजीबुवा तेली यांच्या कावडीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती.
संत सोपानकाका महाराज मंदिरातील श्री नागेश्वर मंदिर तसेच कऱ्हा काठावरील पांडवकालीन श्री मल्लिनाथ आणि श्री पापीनाथ मंदिरांमध्येही दिवसभर भाविकांचा ओघ सुरू होता. सर्वच मंदिरांमध्ये भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शनरांगा लावण्यात आल्या होत्या. महाशिवरात्रीनिमित्त सर्व शिवमंदिरात फराळाचे वाटप करण्यात आले. संगमेश्वर मंदिरात दिपक झुरंगे, जितेंद्र राऊत, रवींद्र क्षिरसागर, सुहास यादव, गौरव दगडे यांसह संगमेश्वर सुधार समितीच्या वतीने खिचडी तर अक्षय इनामके यांनी चिक्की वाटप केले. अक्षय ब्लड बॅंकेच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
सिद्धेश्वर मंदिरात पुण्यातील प्रशांत जगताप यांच्यातर्फे खिचडी, तर दीपक जगताप यांच्यातर्फे गुडदाणीचे वाटप झाले. याबरोबरच डॉ. प्रवीण जगताप, नंदू जगताप आणि किरण जगताप यांच्या वतीने मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट आणि महेश खोपडे यांच्या वतीने केलेल्या विद्युत रोषणाईमुळे मंदिराचा परिसर उजळून निघाला. शिवशंभो ग्रुपच्या वतीने रात्री उशिरा शेजारती झाल्याची माहिती सिद्धेश्वर देवस्थानचे संदीप जगताप यांनी माहिती दिली. एकूणच, भक्तिभाव आणि सामाजिक एकोपा यांच्या संगमाने सासवडमध्ये महाशिवरात्रीचा सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला.
