सासवडला भाजपकडून सपकाळ यांचा निषेध
सासवड, ता. १६ : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान व छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना केल्याचा आरोप करत पुरंदर-हवेली भाजपच्या वतीने सोमवारी (ता. १६) सासवड (ता. पुरंदर) येथील शिवतीर्थावर भव्य निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले आणि सपकाळ यांच्या विधानाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. स्वराज्याचे संस्थापक शिवरायांची तुलना कोणाशीही होऊ शकत नाही, असे वक्तव्य करणे हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे, असा सूर यावेळी उमटला. याप्रसंगी भाजप जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर वढणे, नीरा मार्केट कमिटीचे सभापती संदीप फडतरे, शैलेश तांदळे, शहराध्यक्ष आनंद जगताप, संभाजी काळाणे, मंडल अध्यक्ष संजय निगडे, संदीप कटके, साकेत जगताप, नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य हरिभाऊ लोळे आणि अजय इंगळे, तसेच शैलेंद्र ठकार, विठ्ठल मोकाशी, चंद्रकांत बोरकर, तुषार ढुमे, सागर जगताप, तुषार जगताप आदी उपस्थित होते.
