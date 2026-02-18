सासवडच्या सफाई कामगारांचा ठिय्या
सासवड, ता. १८ : प्रलंबित वेतनाच्या मागणीसाठी सासवड (ता. पुरंदर) नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील सुमारे १०० सफाई कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी (ता. १८) सकाळी काही वेळ पालिकेत ठिय्या मांडला. नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप आणि मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी मध्यस्थी करत तोडगा काढल्यानंतर कामाला सुरुवात करण्यात आली.
सफाई कामगारांचे वेतन निधी एंटरप्रायझेस या ठेकेदार कंपनीकडून पाच महिन्यांपासून थकल्याने कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. यावेळी भाजप शहराध्यक्ष आनंद जगताप व विरोधी गटनेते मंदार गिरमे यांनी ठेकेदारावर कारवाईची मागणी केली. नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप यांनी कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी नगराध्यक्षा जगताप म्हणाल्या, ‘‘तातडीने एका महिन्याच्या वेतनाचा धनादेश ठेकेदाराला पालिकेच्या नफा फंडातून दिला आहे. पालिकेत आमची सत्ता येऊन जेमतेम दोन महिने झाले आहेत. त्यापूर्वी अनेक वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. शासकीय कालखंडातील थकीत देणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. मात्र, शहर स्वच्छतेसाठी कामगारांनी सहकार्य करावे.’’
गेल्या तीन वर्षांपासून १५व्या वित्त आयोगाचा निधी शासनाकडून मिळत नसल्याने वेतन लांबल्याचे मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तसेच, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानातील साडेसात कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कमही अद्याप मिळाली नाही. तरीही वीर योजनेचे दर महिन्याचे वीजबिल आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार पालिकेच्या तुटपुंज्या नफा फंडातून केले जात आहेत. याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव केले असून, सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यावर ठेकेदाराची प्रलंबित देयके दिली जातील, असे डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले.
यावेळी उपनगराध्यक्ष मनोहर जगताप, गटनेते अजित जगताप, नगरसेवक राजन जगताप, ज्ञानेश्वर गिरमे, ज्ञानेश्वर जगताप, प्रदीप राऊत यांसह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
