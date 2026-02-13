मावळात भाजपला आत्मचिंतनाची गरज
विजय सुराणा : सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव दाभाडे, ता. १३ : देश आणि राज्यात सत्ता असतानाही मावळ तालुक्यात मात्र भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित राजकीय यश मिळत नसल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षांत समोर आले आहे. तालुक्यात एकेकाळी प्रभाव वाढवत असलेला पक्ष आता स्थानिक पातळीवर कमकुवत होत आहे. विधानसभा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत भाजपला सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागत आहे. मावळात नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद, नगर पंचायत व जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निकालांवरून भाजपच्या एकेकाळच्या या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मुसंडी मारल्याचे दिसून येत आहे.
१९९५ : ढोरे-भेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पायाभरणी
मावळातील भाजपचा राजकीय प्रवास सन १९९५ मध्ये सुरू झाला. त्या विधानसभेच्या निवडणुकीत रूपलेखा ढोरे यांनी माजी मंत्री मदन बाफना यांचा पराभव करत तालुक्यात भाजपचे पहिल्यांदा ‘कमळ’ फुलवले. त्यानंतर सलग दहा वर्षे प्रत्येकी दिगंबर भेगडे व बाळा भेगडे आमदार राहिले. बाळा भेगडे यांना राज्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. त्यामुळे तालुक्यात भाजपची मजबूत संघटना उभी राहिली.
२०१९ : उमेदवारी नाकारल्याने कलाटणी
मावळ मतदारसंघात खरी राजकीय कलाटणी २०१९ मध्ये आली. स्थानिक पातळीवर जनाधार असलेल्या सुनील शेळके यांना भाजपकडून उमेदवारी नाकारण्यात आली. पक्षाने बाळा भेगडे यांनाच उमेदवारी दिल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली. यानंतर अजित पवार यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शेळके यांना उमेदवारी मिळाली. दमदार प्रचार करत त्यांनी तब्बल ९४ हजार मताधिक्याने विजय मिळवत तालुक्यातील सत्तेची समीकरणे बदलली. भाजपच्या ‘कमळा’ऐवजी ‘घड्याळा’चा गजर सुरू झाला.
२०२४ : पुन्हा शेळकेंचा विजय
२०२४ मध्ये महायुतीचे उमेदवार म्हणून सुनील शेळके यांना उमेदवारी देण्यात आली. अपक्ष म्हणून बापूसाहेब भेगडे रिंगणात उतरले आणि भाजपची ताकद त्यांच्या मागे उभी राहिली. मोठे आव्हान असतानाही शेळके यांनी लाखाच्या फरकाने विजय मिळवत आपला प्रभाव कायम राखला.
२०२६ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अपयश
२०२६ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्येही भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. गटबाजी, बंडखोरी आणि विस्कळीत संघटन यामुळे अधिकृत उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला. विरोधकांनी एकसंघ रणनीती राबवत सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे तालुक्यात भाजपची संघटनात्मक ताकद कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले.
सत्तेत असूनही स्थानिक फायदा नाही
राज्य व केंद्रात सत्ता असूनही स्थानिक विकासकामांचा राजकीय फायदा भाजपला मिळालेला दिसत नाही. पाणी, रस्ते, नागरी सुविधा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर नागरिकांमध्ये असमाधान कायम आहे. त्यामुळे मतदारांचा कल इतर पक्षांकडे झुकताना दिसतो.
आत्मचिंतनाची वेळ
१९९५ पासून २०१९ पर्यंत भाजपची उभारलेली ताकद आणि त्यानंतरची घसरण पाहता भाजपसमोर आत्मपरीक्षणाशिवाय पर्याय नाही. स्थानिक नेतृत्वाला बळ देणे, तालुकाध्यक्ष पदाची जागा भरणे गटबाजी थांबवणे, पक्ष विरोधी काम करणांवर कारवाई करणे आणि तळागाळाशी संवाद वाढवणे आवश्यक ठरत आहे.
‘हॅटट्रिक’ची उत्सुकता
मावळात आजपर्यंत कोणत्याही आमदाराला सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवता आलेला नाही. मदन बाफना, दिगंबर भेगडे आणि बाळा भेगडे हे तिघे दोनदा आमदार झाले, मात्र तिसऱ्यांदा पराभूत झाले. आता दोन वेळा आमदार असलेले सुनील शेळके विकास कामांच्या माध्यमातून हॅटट्रिक साधणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
