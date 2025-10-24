तळेगाव ढमढेरे परिसरात जेरबंद
तळेगाव ढमढेरे, ता.२४ : येथील परिसरातील विविध वाडी-वस्तीवर बिबट्याचे वास्तव्य वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, ढमढेरे वस्तीत बिबट्या जेरबंद करण्यात आला असला तरी अद्यापही येथील परिसरात पाच ते सहा बिबट्यांचा वावर व वास्तव्य असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील ढमढेरे वस्तीवरील अमोल ढमढेरे यांच्या शेतातील पिंजऱ्यात सुमारे दीड ते दोन वर्षे वयाचा बिबट्या बुधवारी (ता. २२) पिंजऱ्यात अडकला आहे. यापूर्वी येथील नागरिकांना तीन-चार दिवस बिबट्या दररोज दिसत होता. वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावला. या पिंजऱ्यात अमोल ढमढेरे यांनी शेळी उपलब्ध करून दिली. राहुल ढमढेरे, अक्षय ढमढेरे, वैभव ढमढेरे, सार्थक ढमढेरे, आदित्य ढमढेरे, अजय ढमढेरे, संतोष ढमढेरे, योगेश ढमढेरे, अनिल ढमढेरे, तुषार ढमढेरे, गोरख अहिरे, संतोष सातपुते आदी स्थानिक युवकांनी पिंजरा लावण्यासाठी वन विभागाला विशेष मदत केली. वनपाल प्रमोद पाटील व इतर कर्मचारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील ढमढेरे वस्तीवर पिंजरा लावण्यात आला होता. बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास पिंजऱ्यामध्ये बिबट्या जेरबंद झाला आहे. दरम्यान, बिबट्याने सोमवारी (ता. २०) दुपारच्या सुमारास गोरख अहिरे यांच्या शेळीच्या करडावर हल्ला केला. तसेच दुसऱ्या दिवशी अमोल ढमढेरे यांच्या पाळीव कुत्र्यावर हल्ला केला. तिसऱ्या दिवशी बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला आहे.
पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी
तळेगाव ढमढेरे परिसरात गेल्या वर्षभरात आत्तापर्यंत तीन बिबटे पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आलेले आहे, असे असले तरी तळेगाव ढमढेरे परिसरात बिबट्याचा वावर व वास्तव्य वाढल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना शेतात दिवसा जाणेही अडचणीचे वाटू लागले आहे. वन विभागाने तळेगाव ढमढेरे येथील परिसरात जेथे बिबट्याचे वास्तव्य आहे तेथे पिंजरा लावावा तसेच शासनाने पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी ॲड. अजिंक्य ढमढेरे, ॲड. संपत ढमढेरे, सामाजिक कार्यकर्ते सतीश जगताप यांनी केली आहे.
