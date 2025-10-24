विठ्ठलवाडीत साकारली शिवनेरीची प्रतिकृती
तळेगाव ढमढेरे, ता.२४ : श्री क्षेत्र विठ्ठलवाडी (ता. शिरूर) येथे दिवाळीनिमित्त शिवनेरी किल्ल्याची आकर्षक प्रतिकृती साकारली आहे. यामध्ये प्रथम सात दरवाजे, भक्कम तटबंदीनंतर अंबरखाना व शिवाई देवीचे मंदिर आहे.
या किल्ल्यावर बदामी तळे व भव्य कडेलोट आहे. हा किल्ला बनवण्यासाठी साधारण आठ दिवसाचा कालावधी लागला. त्यासाठी ४० पोती माती, २०० विटा, अनेक लहान- मोठे दगड आदी साहित्य लागले. शिवनेरी किल्ला बनविण्यासाठी चैतन्य गवारी, मितांश गवारी, कार्तिक चव्हाण, आरुष यादव, आयुष भोसले, अन्विता गवारी, दर्शन मुंगसे, पिऊ गवारी यांनी अथक परिश्रम घेतले. ॲड. संतोष गवारी व प्रा. संदीप गवारी यांनी किल्ला बनवण्यासाठी मार्गदर्शन केले.
