झेडपीसोबत पंचायत समितीतूनही ‘पंजा’ गायब
नागनाथ शिंगाडे : सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव ढमढेरे, ता. ११ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पुणे जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाचा पंजा सभागृहातून गायब झाला आहे.
जिल्ह्यात काँग्रेसचे तुरळक मतदार संघात उमेदवार उभे होते. मात्र, जिल्ह्यात काँग्रेसला जिल्हा परिषद गट व एकही पंचायत समिती गणामध्ये यश आलेले नाही. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला पुणे जिल्ह्यात एकूण ७ जागा मिळाल्या होत्या. तर पंचायत समितीमध्ये एकूण १६ जागा मिळाल्या होत्या.
पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातून एकूण १४ जिल्हा परिषद गटांमध्ये, तसेच २४ पंचायत समिती गणामध्ये काँग्रेस पक्षाने आपले उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे केले होते. शिरूर व हवेली तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी एकही उमेदवार काँग्रेस पक्षाला देता आला नाही. आंबेगाव तालुक्यामध्ये दोन जिल्हा परिषद गट आणि तीन पंचायत समिती गणामध्ये उमेदवार उभे होते. दौंड तालुक्यात दोन जिल्हा परिषद गटात उमेदवार होते, मात्र पंचायत समिती गणामध्ये पंजा गायब आहे.
पुरंदर तालुक्यामध्ये तीन जिल्हा परिषद गटामध्ये, तसेच पाच पंचायत समिती गणामध्ये काँग्रेसने उमेदवार उभे करून थोडेफार अस्तित्व टिकवले आहे. राजगडमध्ये एक जिल्हा परिषद गट आणि तीन पंचायत समिती गणामध्ये काँग्रेसने उमेदवार उभे केले होते, परंतु तेथेही त्यांना यश आलेले नाही. भोर तालुक्यात दोन जिल्हा परिषद गट व दोन पंचायत समिती गणामध्ये, तर बारामती तालुक्यात एक जिल्हा परिषद गट आणि दोन पंचायत समिती गण आणि इंदापूर तालुक्यामध्ये एक जिल्हा परिषद गट व एका पंचायत समिती गणामध्ये उमेदवार उभे केले होते. परंतु, कुठेही यश मिळाल्याचे चित्र दिसत नाही.
मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषदेला एकही उमेदवार नव्हता. दोन पंचायत समिती गणामध्ये उमेदवार उभे होते, परंतु त्यांना अपयश आले आहे. मुळशी तालुक्यामध्ये दोन जिल्हा परिषद गट आणि दोन पंचायत समिती गणामध्ये काँग्रेसचा पंजा होता. खेड तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषदेला एकही उमेदवार नसून, एका पंचायत समिती गणामध्ये उमेदवार उभा होता. जुन्नर तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेला एकही उमेदवार नाही, मात्र तीन पंचायत समिती गणामध्ये काँग्रेसचे उमेदवार उभे होते त्यांना नाममात्र मते मिळाली आहेत.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली २६ वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होता, परंतु जिल्ह्यात काँग्रेसने अंतर्गत राजकारणात नेहमी पवार विरोधी भूमिका घेणाऱ्या भोरचे थोपटे, इंदापूरचे पाटील आणि पुरंदरच्या जगताप या घराण्यांनी काँग्रेसचा झेंडा जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात फडकवला होता. हर्षवर्धन पाटील यांना काँग्रेसने ताकद दिली, परंतु त्यांनी काँग्रेसचा हात सोडला. पुरंदरच्या संजय जगताप व भोरचे संग्राम थोपटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे या तालुक्यातील काँग्रेस पक्षाची वाताहात झाली.
जिल्हाध्यक्षांवर पक्ष जिवंत ठेवण्याची वेळ
सध्या श्रीरंग चव्हाण यांच्या खांद्यावर काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा आहे. काँग्रेस पक्ष जिवंत ठेवण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. पुणे जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला घरघर लागल्याचे दिसून येते. एकंदरीत पुणे जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाचा पंजा लोकांपासून दुरावत चालला असून, काँग्रेसचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
