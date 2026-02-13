तळेगाव ढमढेरे गटात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना चपराक
तळेगाव ढमढेरे, ता. १३ : शिरूर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे- रांजणगाव सांडस जिल्हा परिषद गटात पहिल्यांदाच कमळ फुलल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना चपराक बसली आहे. या जिल्हा परिषद गटातील चौरंगी लढतीत वडगाव शेरीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांची कन्या दीपाली राहुल गव्हाणे या नवख्या उमेदवाराने प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रेखा मंगलदास बांदल यांचा पराभव केला. हा पराभव राष्ट्रवादीच्या जिव्हारी लागला आहे. तसेच, शिवसेनेच्या सारिका राहुल करपे व अपक्ष रेश्मा जयश शिंदे यांनीही कडवी झुंज दिली आहे.
तळेगाव ढमढेरे पंचायत समिती गणात भाजपच्या विद्या राजेंद्र भुजबळ यांनी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीच्या शोभा महेश ढमढेरे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. रांजणगाव सांडस पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादीचे विजय सोमनाथ रणसिंग यांनी भाजपचे हनुमंत काळे यांचा निसटत्या मतांनी पराभव करून विजय मिळविला. याच गणात शिवसेनेचे राहुल रणदिवे यांनी कडवी झुंज दिली.
तळेगाव ढमढेरे हे गाव सर्वात मोठे आहे. याच गावावर जिल्हा परिषदेच्या सर्व उमेदवारांनी विशेष लक्ष देऊन तळ ठोकला होता. गावात विविध पक्षांचे आजी- माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा समुदाय आहे. गावात दोन्ही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, भाजपचे व शिवसेनेचे आजी- माजी पदाधिकारी आहेत. तसेच, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष याच गावात आहेत. जिल्हा परिषद गटात तळेगाव ढमढेरे गावातील राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. परंतु, जिरवाजिरवीच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसला अपयश आले. त्याचा फायदा मात्र भाजपच्या नियोजनबद्ध प्रचाराने घेतला आहे.
तळेगावला जिरवाजिरवीचा फटका
तळेगाव ढमढेरे गावाला राजकीय पार्श्वभूमी असून, जिल्हा पातळीवरील जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक, बाजार समिती व पंचायत समितीची सभापती व उपसभापती, आदी पदे गावाने भूषविली आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीपूर्वी ग्रामस्थांनी दोन्ही जागांसाठी गावातीलच उमेदवार द्यायचे ठरविले होते, परंतु नंतरच्या काळात पुढाऱ्यांच्या हेवेदाव्यामुळे गावातील इच्छुक विविध पक्षातून पंचायत समितीला उभे राहिले. मात्र, जिल्हा परिषदेला गावातून एकही उमेदवार मिळाला नाही. अखेर जिरवाजिरवीच्या राजकारणामुळे मोठ्या लोकसंख्येच्या गावातही उमेदवार न मिळाल्याने इतर गावातील राजकारण्यांनी नियोजनबद्ध प्रचार करून जिल्हा परिषदेला भाजपचा उमेदवार विजयी झाला. गावातील जुन्या मंडळींनी राजकारणाची बसविलेली घडी आताच्या विद्यमान राजकारण्यांना बसवता आली नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.