पारोडी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी टेमगिरे
तळेगाव ढमढेरे, ता.१०: पारोडी (ता. शिरूर) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदी शहाजी बाळासाहेब टेमगिरे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. वाल्मीक सातकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेवर मंगळवारी निवडणूक घेण्यात आली.
निवडणूक अधिकारी म्हणून आप्पासाहेब धायगुडे, सचिव कैलास लोहार व सचिन बाळसराफ यांनी कामकाज पाहिले.
अध्यक्षपदासाठी शहाजी टेमगिरे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी संस्थेचे संचालक वाल्मीक सातकर, चिंतामण टेमगिरे, भरत सातकर, इंदाराम सातकर, दौलत टेमगिरे, लता टेमगिरे, दादासाहेब ढमढेरे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल शहाजी टेमगिरे यांचा तळेगाव ढमढेरे येथील संस्थेच्या कार्यालयात सत्कार करण्यात आला. यावेळी महात्मा फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला.
