पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर दोन अपघातांत दोघांचा मृत्यू
तळेगाव ढमढेरे, ता. १० : पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर तळेगाव ढमढेरे व कोंढापुरी (ता. शिरूर) हद्दीत सोमवारी (ता. ९) झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात दुचाकींना अज्ञात वाहनांची धडक बसून दोन कामगारांचा मृत्यू झाला. या अपघातांत महेश धोंडिराम भगत (वय ४४, सध्या रा. मलठण फाटा, शिक्रापूर, ता. शिरूर; मूळ राहणार काले, ता. जुन्नर) आणि सचिन वसंत आडे (वय ३० वर्षे, रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरुर, मूळ राहणार ईश्वरनगर, तांडा, ता. उमरी, जि. नांदेड) या दोघांचा मृत्यू झाला आहे.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, तळेगाव ढमढेरे येथे पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर सोमवारी पहाटेच्या सुमारास महेश भगत हे बुलेट मोटर सायकलवरून शिक्रापूरकडे येत असताना पांढऱ्या रंगाच्या अज्ञात टेम्पो ट्रॅव्हल्स बसची पाठीमागून त्यांना जोरात धडक बसली. त्यात गंभीर दुखापत होऊन उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातासंदर्भात प्रवीण धुमाळ यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार अज्ञात बस चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दुसऱ्या अपघातात पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर कोंढापुरी येथे सचिन वसंत आडे हे दुचाकीवरून शिक्रापूर बाजूकडे येत असताना पाठीमागून आलेल्या अज्ञात वाहनाची जोरात धडक बसून अपघात झाला. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. या अपघातासंदर्भात पवन रामचंद्र चव्हाण यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. अपघाताचा पुढील तपास पोलीस हवालदार किशोर तेलंग व अतुल पखाले हे करीत आहेत.
