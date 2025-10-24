बाबा, गावाकडे नको... बिबट्या मुलांना खातोय!
टाकळी हाजी, ता २४ : ‘बाबा, गावाकडे नको... बिबट्या पोरांना खातोय!’ शहरात राहणाऱ्या लहानग्यांच्या या निरागस शब्दांतून ग्रामीण भागातील भीतीची खरी कहाणी व्यक्त होत आहे. शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड–जांबूत परिसरात केवळ एका आठवड्यात दोन निरपराधांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात बळी गेल्याने घोड–कुकडी नदीचा हा शेतीसाठी समृद्ध पट्टा आता ‘बिबट्यांचा पट्टा’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे.
दिवाळी म्हणजे उत्साह, आनंद, भेटीगाठी आणि गोडधोडाचा सण. शहरात नोकरीधंद्याच्या निमित्ताने गेलेले लोक दरवर्षी गावाकडे परत येतात. मात्र यंदा या परिसरातील लोकांचा आनंद बिबट्यांच्या दहशतीने गडद झाला आहे. पिंपरखेडच्या चिमुकल्या शिवन्या बोंबे हिचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर अवघ्या आठ ते दहा दिवसांतच जांबूत येथील भागूबाई जाधव (वय ५५) यांचा पाडव्याच्या दिवशी पहाटेच बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. सततच्या हल्ल्यांनी नागरिक भयभीत झाले असून, गावातील रस्ते संध्याकाळी ओस पडतात. शेतात पाणी घालणारे शेतकरीही आता समूहानेच बाहेर पडतात. शेतातील घरांना कुलूप लागले आहे. दिवाळीत नातवंडांना आजी–आजोबांकडे यायची ओढ लागलेले पालक यंदा मात्र मुलांनी भीती व्यक्त केल्याने गावाकडे फिरकलेले नाहीत. गाव सोडून शहरात स्थायिक झालेली माणसे नातेवाइकांच्या हालचालींवर फोनवरून विचारपूस करत आहेत. ‘आता गावाकडे सुरक्षित नाही’ अशी भावना सर्वांच्या मनात घर करत आहे. वन विभागातील कर्मचाऱ्यांची दिवाळी ही यंदा या भागातच बिबट्यांच्या दहशती खाली गेली. केंद्र सरकारने वन्य प्राण्यांबाबत कायदे बदलून, वनविभागाकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. नसबंदी, बिबट सफारी करणे, पिंजरे वाढविणे, रात्रीची गस्त वाढवणे, तसेच शाळा-शेत रस्त्यांवर सुरक्षेची व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
