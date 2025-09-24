थेऊर परिसरातील घरफोडीत १० लाखांच्या दागिन्यांची चोरी
थेऊर, ता. २४ : थेऊर- काकडे मळा रस्त्यावर घरफोडी करून चोरट्यांनी रोख रकमेसह सुमारे १० लाखांचे सोन्या- चांदीचे दागिने चोरून नेल्याची घटना बारकेवाडी (ता. हवेली) परिसरात घडली आहे. बुधवारी (ता. २४) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास हा घटना उघडकीस आली आहे.
दत्तात्रेय पांडुरंग कुंजीर (वय ७१, रा. थेऊर, ता. हवेली) असे चोरी झालेल्या घरमालकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कुंजीर हे कुटुंबासोबत बारकेवाडी परिसरात राहतात. कुंजीर व त्यांची मुले मंगळवारी (ता. २३) रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास झोपली. कुंजीर हे बुधवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास उठले व त्यांनी घराचा दरवाजा आतून उघडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना घराचा दरवाजा उघडला नाही. त्यांनी मुलांना फोन करून बाहेरील कडी उघडण्यास सांगितले. मुलांनाही त्यांच्या घराचा दरवाजा बाहेरून बंद असल्याचे आढळून आले. कुंजीर यांच्या मुलांनी शेजारील मित्रांना सांगून घराच्या कड्या उघडण्यास सांगितल्या. कड्या उघडल्यानंतर सर्वजण बाहेर आले. एका खोलीची कडी तुटल्याचे आढळून आले. तसेच त्या खोलीमधील लोखंडी कपाट आढळून परिसरातील २०० मीटर अंतरावर नर्सरीच्या जवळ सापडले. त्यामधील चोरट्यांनी एक लाख ७५ हजार रुपयांची रोकड, पाच तोळ्यांची मोहनमाळ, दोन तोळ्यांचा लक्ष्मी हार, दीड तोळ्यांच्या दोन अंगठ्या, दोन तोळ्याचे कर्णफुल व झुबके, चांदीचे पैंजण, कपडे, साड्या व महत्त्वाची कागदपत्रे असा सुमारे १० लाखांचा मुद्देमाल चोरून नेला आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुराधा उदमले, लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) स्मिता पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक रत्नदीप बिराजदार, पोलिस हवालदार मल्हारी ढमढेरे व त्यांचे सहकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा तयार केला आहे. डॉग स्कॉडच्या पथकाची मदत घेऊन पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस करीत आहेत.
