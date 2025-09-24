नायगाव, पेठ परिसरात दीड लाखांची वीजचोरी
थेऊर, ता. २४: विद्युत वितरण कंपनीच्या मुळशी विभागाच्या भरारी पथकाने नायगाव, पेठ परिसरात छापा टाकून सुमारे दीड लाखांची वीज चोरी उघडकीस आणली आहे. याप्रकरणी लाल व काळ्या रंगाची वायर अनधिकृतरीत्या जोडून, वीजमीटरशिवाय वीजचोरी करणाऱ्या दोघांविरुद्ध उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. ही वीजचोरीची घटना २४/०२/२०२४ ते ०५/०५/२०२५ या कालावधीत घडली आहे.
काळूराम शिवराम बाबर व विशाल काळूराम बाबर (रा.पेठ,नायगाव, ता.हवेली) असे वीजचोरी करणाऱ्या दोघांची नावे आहेत. याप्रकरणी दीप्ती अनिल पाटील, (वय-४४, व्यवसाय-नोकरी, नेमणूक-भरारी पथक, मुळशी विभाग, पॉवर हाऊस, रास्तापेठ) यांनी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
उरुळी कांचन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी काळूराम बाबर व विशाल बाबर यांनी अनधिकृतपणे, अप्रामाणिकपणे स्वतःच्या आर्थिक फायदयासाठी वीज मीटरच्या आधी इनकमिंग सर्विस वायर टॅप केल्याचे आढळून आले. दोघांनी मागील १६ महिन्यात ५५३९.६४ युनिटची वीजचोरी केली असल्याचे निदर्शनास आले. यावेळी महावितरण कंपनीचे एक लाख ५१ हजार ३० रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचे आढळून आले.
