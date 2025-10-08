फरारी दोघांना उरुळी कांचन येथून अटक
थेऊर, ता. ८ : खासगी सावकाराकडून दुकानाच्या नूतनीकरण करण्यासाठी घेतलेल्या ५ लाखांच्या मोबदल्यात २१ लाख रुपये वसूल करूनही महिलेला जातिवाचक शिवीगाळ करून छेडछाड केल्याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
राहुल लक्ष्मण काळभोर (रा.तरवडी,रानमळा,लोणी काळभोर,ता.हवेली) व विशाल विठ्ठल काळभोर (रा.सिद्राममळा,लोणी काळभोर,ता. हवेली) असे अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर एका ४७ वर्षीय विवाहितेने याबाबत तक्रार दिली आहे. ही घटना लोणी काळभोर(ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत २०२०-२०२५ या कालावधीत घडली असून या गुन्ह्यातील फरार झालेल्या दोन्ही आरोपींना लोणी काळभोर पोलिसांनी उरुळी कांचन येथून मंगळवारी (ता. ७) अटक केली आहे. फिर्यादी महिलेच्या दुकानाचे नूतनीकरण करावयाचे होते,म्हणून त्यांनी २०२० मध्ये राहुल काळभोर यांच्याकडून ५ लाख ८ हजार रुपये उधारीवर घेतले होते; परंतु त्याने तुम्हाला याची ४ टक्के व्याजाने परतफेड करावी लागेल असे सांगितले होते. त्यानंतर राहुल काळभोर यांनी त्यांच्याकडून वेळोवेळी एकूण २१ लाख रुपयांची वसुली केली. २१ लाख रुपये घेऊनसुद्धा त्याने आणखी पैशांची मागणी करत फिर्यादी व त्यांचे कुटुंबीयांना त्रास दिला. ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी राहुल काळभोर व त्याचा मित्र विशाल काळभोर हे दोघे फिर्यादीच्या दुकानात आले व जातिवाचक शिवीगाळ केली. त्यावेळी राहुल काळभोर याने महिलेस अश्लील बोलून मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु तेव्हापासून दोघे फरार झाले होते. पोलिसांचे एक पथक त्यांच्या मागावर होते. पथकाला हे दोघे उरुळी कांचन परिसरात असल्याची माहिती खबऱ्यामार्फत मिळाली होती. या अनुषंगाने पोलिसांनी त्या ठिकाणी छापा टाकून दोन्ही आरोपींना जेरबंद केले.
