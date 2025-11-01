निराधार बहिणी अडकल्या केवायसीच्या जाळ्यात
थेऊर, ता. १ : विधवा, घटस्फोटीत, वडील नसलेल्या पण पात्र महिलांनी ई केवायसी कशी पूर्ण करायची? शासन कधी निर्णय घेणार? या विवंचनेत अनेक महिला अडकल्या आहेत.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी ई-केवायसी दरम्यान पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड देणे अनिवार्य आहे. मात्र अशा अनेक महिलांची अडचण आहे.
या योजनेतील अपात्र महिलांना वगळण्यासाठी आणि गरजू महिलांनाच नियमितपणे लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची घोषणा सरकारकडून केली आहे. ई केवायसीची १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांना पुढील हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते. त्यामुळे अशा महिलांनी ई केवायसी पूर्ण करण्याचे निकष, नियमावली महिला व बालविकास खात्याकडून अद्यापपर्यंत जाहीर झाली नाही.
शासन निर्णय स्पष्ट नसल्याने ई केवायसी केंद्र चालक या महिलांचे समाधान करू शकत नाहीत. त्यामुळे या महिला सतत केंद्रावर हेलपाटे घालत आहेत. त्यामुळे मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना दररोजच्या रोजंदारीलाही मुकावे लागत आहे.
