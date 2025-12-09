अष्टापूर येथे महिला जखमी
उरुळी कांचन, ता. ९ : आष्टापूर जवळील खोलशेत वस्तीत मंगळवारी (ता. ९) पहाटे ५:१५ वाजता बिबट्याने अंजना वाल्मीक कोतवाल (वय ५५) यांच्यावर हल्ला करून जखमी केले.
अंजना कोतवाल या आष्टापूरातील खोलशेत वस्ती येथून खानापूर येथे दशक्रिया विधीला जाण्यासाठी, आपल्या राहत्या घरापासून सुरेश आनंदा कोतवाल यांच्या घराकडे निघाल्या होत्या. या दरम्यान रस्त्यामध्ये बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यामध्ये त्या गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्या डोक्यावर कपाळावर व पायावर बिबट्याच्या दातांनी जखमा केलेल्या आहेत. त्यांना वाघोली येथे खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे.
वन विभागाने या परिसरातील नरभक्षक बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करावी. बिबट्यास लवकरात लवकर पकडण्यात यावे, अशी मागणी आष्टापुरच्या विद्यमान सरपंच पुष्पा सुरेश कोतवाल, उपसरपंच संजय भिकू कोतवाल, यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक श्यामराव कोतवाल, श्रीहरी कोतवाल, कविता जगताप, नाथ कोतवाल, दत्तात्रेय कटके, राजेश कोतवाल समस्त ग्रामस्थ आष्टापूर यांनी केली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात तालुका वनाधिकारी सुरेश वरक यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. जिल्हा वनअधिकारी महादेव मोहिते यांच्याशीही भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचाही संपर्क होऊ शकला नाही.
