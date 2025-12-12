अज्ञात मोटारीच्या धडकेत कुंजीरवाडीत तरुणाचा मृत्यू
उरुळी कांचन, ता. १२ : महामार्ग ओलांडत असताना चार चाकी वाहनाची धडक बसून झालेल्या अपघातात एकजण मृत्यूमुखी पडल्याची घटना कुंजीरवाडी (ता. हवेली) येथे घडली. या अपघातात खंडू भगवान गायकवाड (वय ३४, रा. साडेसतरा नळी रोड, हडपसर, पुणे; मुळ रा. सास्तूर, ता. लोहारा, जि. धाराशिव), हे मृत्यूमुखी पडले आहेत.
पोलिस दिलेल्या माहितीनुसार, खंडू गायकवाड हे त्यांची पत्नी रेखा व मुलांसह त्यांचा मेहुणा दीपक शिवाजी सरवदे यांच्या घरी कामठेवस्ती येथे शिरीष घुले यांच्याकडे भाड्याने राहण्यास आहेत. ते मिळेल त्याठिकाणी केटरिंगचे काम करत होते. ते गुरुवारी (ता. ८) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास कुंजीरवाडी येथील जिजाऊ मंगल कार्यालयासमोर पुणे- सोलापूर महामार्ग ओलांडत होते. त्यावेळी पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणाऱ्या वेरना मोटारीच्या (क्र. एमएच ४५ एक्यू ३००७) अनोळखी चालकाने वाहन भरधाव व बेदरकारपणे चालवून त्यांना धडक दिली. यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. परंतु, त्यांना गंभीर जखमी करून कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय मदत न करता व अपघाताची खबर न देता चालक तेथून पळून गेला.
त्यांना उपचारासाठी तत्काळ लोणी स्टेशन येथील खासगी रुग्णालयात नेले, मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्यांच मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. याबाबत त्यांचे वडील भगवान नामदेव गायकवाड (वय ७५, रा. वागळे इस्टेट, ठाणे पश्चिम, ठाणे; मूळ रा. सास्तूर) यांनी फिर्याद दिली. त्यावरून अज्ञात चारचाकी वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के हे करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.