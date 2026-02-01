मतदानासाठी दुचाकीवरून महाराष्ट्रभर प्रवास
उरुळी कांचन, ता. १ : मतदारांनो जागरूक व्हा, मतदानाचा पवित्र हक्क बजावा, लोकशाहीत सक्रिय सहभागी व्हा आणि जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीत १०० टक्के मतदान करा, असा संदेश देत महाराष्ट्रभर फिरणारे फुरसुंगी (ता. हवेली) येथील बापूराव ऊर्फ श्रीपतराव दगडोपंत गुंड हे खऱ्या अर्थाने अवलिया ठरत आहेत.
राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवमतदारांसह सर्व सुज्ञ नागरिकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाही अधिक बळकट करावी, असे आवाहन करीत ते अविरतपणे मतदार जनजागृतीचे कार्य करीत आहेत. १६ जानेवारी रोजी फुरसुंगी येथून त्यांनी या अभियानास सुरुवात केली असून, निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत शक्यतो महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन मतदार प्रबोधन करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे.
आतापर्यंत सुमारे १२ जिल्ह्यांचा दौरा करून ते नुकतेच उरुळी कांचन (ता. हवेली)येथे आले होते. येथे त्यांनी मतदारांमध्ये मतदानाबाबत जागृती निर्माण केली. त्यांच्या या स्फूर्तिदायक कार्याची परिसरात मोठी चर्चा होत आहे.
बापूराव ऊर्फ श्रीपतराव दगडोपंत गुंड यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाजप्रबोधनासाठी वाहून घेतले आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदानाबाबत जनजागृती, तर अन्यवेळी रस्ता वाहतूक व सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन, संत तुकाराम व संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांमध्ये स्वयंशिस्तीचे प्रबोधन, तसेच शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांचा प्रचार अशी विविध समाजोपयोगी कामे ते वर्षभर करीत असतात. ते आपल्या दुचाकी वाहनावरून प्रवास करीत हे कार्य करतात. वाटेत मुक्कामाची वेळ आली तर सुरक्षित ठिकाणी मुक्काम, मिळेल त्या ठिकाणी भोजन, तसेच प्रचारासाठी लागणारे साहित्य नेहमी दुचाकीवरच सोबत ठेवणे, अशी त्यांची दिनचर्या आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणत्याही अपेक्षेविना स्वयंस्फूर्तीने समाजप्रबोधनाचे कार्य ते सातत्याने करीत आहेत.
