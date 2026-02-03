उरुळीत लोहमार्गावर आढळला १९ वर्षीय युवकाचा मृतदेह
उरुळी कांचन, ता. ३ : उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील तारांगण नक्षत्र बी बिल्डिंगच्या पाठीमागील बाजूस लोहमार्गावर सोमवारी (ता. २) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास दिनेश संजय कोरडे (वय १९, तळवाडी चौक, उरुळी कांचन) या युवकाचा मृतदेह आढळून आला.
याप्रकरणी लोणी काळभोर येथील रेल्वे पोलिस हवालदार राजेंद्र नारायण कांबळे यांनी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत ड्युटीवर असलेले लोणी काळभोर येथील रेल्वे पोलिस हवालदार राजेंद्र कांबळे यांना एएसआय जितेंद्र मलकेकर यांनी रेल्वे रुळावर मृतदेह पडल्याची माहिती दिली. त्यानंतर कांबळे यांनी सकाळी सुमारे ९ वाजता घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता अल्ट्राटेक सिमेंट रेल्वे पटरीजवळ एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. या युवकाचे मुंडके धडापासून पूर्णतः वेगळे होऊन रेल्वे रुळावर पडले होते, तर उर्वरित धड रेल्वे रुळाच्या दक्षिण बाजूस आढळून आले. प्राथमिक तपासात मृत युवकाचे नाव दिनेश कोरडे असल्याची माहिती मिळाली. घटनास्थळी कस्तुरी रुग्णवाहिका तत्काळ बोलावून उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या व स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उरुळी कांचन येथे नेण्यात आला. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी युवकाचा जागीच मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.
