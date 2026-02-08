मुख्याध्यापकाकडून संस्था चालकांची फसवणूक
उरुळी कांचन, ता. ८ : पूर्व हवेलीतील संत यादवबाबा माध्यमिक विद्यालयात केलेली शिक्षकांची भरती प्रक्रिया नियमानुसार झाली नसल्याने दोन शिक्षकांची मान्यता रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी दिला आहे. हे माध्यमिक विद्यालय ५वी ते १०वी शिक्षणाची सोय असलेली मराठी माध्यमाची शाळा आहे. यापैकी ५वी ते ७वीचे वर्ग विनाअनुदानित असून, ८वी ते १०वीचे वर्ग अनुदान पात्र आहेत.
शासन मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळेत शासनाच्या निधीचा उपहार केल्याप्रकरणी चौकशी अहवालाअंतर्गत माहिती शिक्षणाधिकारी यांच्या चौकशी अहवालात समोर आली आहे. चौकशी अहवालानुसार या मान्यतेवर शासननिर्णय २३ ऑगस्ट २०१७च्या निर्णयानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केली होती. त्यावरील सुनावणी संपल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक पुणे यांनी त्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे मान्य करीत पुढील निरीक्षणाच्या आधारे रेखा जाधव व कल्याणी जाधव या उपशिक्षिकांचे वैयक्तिक मान्यता आदेशाची जावक वहीमध्ये नोंद नाही. वर्ष २००९-१०च्या संच मान्यतेमध्ये रिक्त पद नसताना पदभरती केली. पदभरतीच्या जाहिरातीस परवानगी घेतलेली नाही. अद्ययावत रोस्टर नाही. रिक्त पदाचा पुरावा नाही. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.शिक्षण/माध्य/अति शिक्षक १४ ऑगस्ट २००९ नुसार सदर विद्यालयाच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून ८वीची दुसरी तुकडी संयोजनाने मंजूर केली आहे. या तुकडी वाढीमुळे निर्माण झालेली पदे शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या पूर्व परवानगी शिवाय भरू नयेत, असे आदेश दिले असताना वरील शिक्षकांची नियुक्ती करताना अंशतः अनुदानित किंवा विना अनुदानित प्रकारात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेचा विचार केला गेला नाही. या बाबींचा विचार करून या बोगस नियुक्त्यांची मान्यता रद्द ठरविली आहे.
याबाबत विकास गोकूळ कुंजीर, संतोष गुलाब गायकवाड, भाग्यश्री धनाजी दळवी या उपशिक्षकांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध शिक्षण खात्याकडे तक्रार करून न्यायाची मागणी केली होती.
या शाळेत ५वी ते ८वीच्या वर्गांना शिकविण्यासाठी शाळा चालक संस्थेकडे अगोदरच घेतलेले चार शिक्षक आहेत. त्यांच्या पदांना मान्यता मिळण्यासाठी लागणारा ठराव व प्रस्ताव संस्था पातळीवर पूर्वीच केला होता. पण मुख्याध्यापक सुरेश पांडुरंग कांचन हेच संस्थेचे सचिव असल्याने त्यांनी क्लार्कच्या साहाय्याने, संस्थेच्या इतर पदाधिकारी अथवा सदस्यांना विश्वासात न घेता, या चौघांव्यतिरिक्त आणखी दोन शिक्षकांचा ठराव व प्रस्ताव, संस्था चालकांकडून न घेता परस्पर फक्त प्रस्तावात बदल केला. शिक्षणाधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडे पाठवून, तो मंजूर करून घेत फक्त त्या दोन शिक्षकांना सरळ अनुदानावर कामावर रुजू करून घेत हा गैरप्रकार केला. अशी माहिती संस्थेने शिक्षणाधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद पुणे, माध्यमिक विभागाच्या पत्रानुसार खुलासा मागणी पत्राला उत्तर देताना लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. जे शिक्षक या शाळेत वर्ष २००९पासून पदाच्या मान्यतेसाठी वाट बघत होते, त्यांनी वर्ष २०१६नंतर देखील आपल्या पदाला मान्यता का मिळत नाही? या शंकेतून माहितीच्या अधिकारात माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.