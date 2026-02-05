पतीने दुसरे लग्न केल्याची पहिल्या पत्नीकडून तक्रारी
थेऊर, ता. ५ : पहिल्या पत्नीशी वैवाहिक नाते कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असताना पतीने जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर दुसऱ्या महिलेशी दुसरे लग्न करून सहजीवन सुरू केले आणि सोशल मीडिया माध्यमांवर दुसऱ्या महिलेला पत्नी म्हणून दर्शवून फोटो, स्टेटस् व पोस्ट अपलोड करून मानसिक छळ केल्याप्रकरणी पिडीत पत्नीने पतीसह दहा जणांवर फिर्याद दिल्यानंतर लोणी काळभोर (ता. हवेली) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे दुसरी पत्नी जिल्हा परिषद निवडणुकीत एका राष्ट्रीय पक्षाकडून उमेदवारी मिळवून लढत देत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीवरून सिद्धेश्वर नामदेव काळभोर (पती), पुनम बाबूराव गायकवाड (दुसरी पत्नी), नवनाथ नामदेव काळभोर (दीर), स्नेहल नवनाथ काळभोर (जाऊ, सर्व रा. लोणी काळभोर), तसेच पतीचे नातेवाईक निर्मला चौधरी (पतीची मावशी, रा. लोहगाव, पुणे) नंदा उत्तम बोत्रे (पतीची मावशी), उत्तम बोत्रे (पतीच्या मावशीचे पती), दत्तात्रेय रंगनाथ भाडळे(पतीचे मामा), ऋषाली नीलेश बोत्रे (पतीचा मावस जाऊ) व प्रणाली स्वप्नील बोत्रे (पतीचा मावस जाऊ, सर्व रा. सालूमालू पारगाव, ता. दौंड)यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पती सिद्धेश्वर काळभोर व पुनम गायकवाड हिने २३ जून २०२० रोजी व त्यानंतर तिच्या मोबाइलवरून माझे मोबाइलवर अश्लील भाषेत व्हॉट्सॲप मेसेज व टेक्स्ट मेसेज केले. तसेच, पतीसह वरील दहा जणांनी तिचा मानसिक छळ केला. तसेच, त्यांना तिच्या वैध विवाहाची पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी पुनम गायकवाड यांच्यासोबत एकत्र काढलेला फोटो व पुनम गायकवाड हिचे नावापुढे सिद्धेश्वर काळभोर, असे नाव लावत असल्याचे फोटो स्टेटसला ठेवला व अनेक ठिकाणी फ्लेक्स लावून त्यास पाठिंबा दिल्याने तिची बदनामी झाली आहे. गावामध्ये जिल्हा परिषद प्रचारादरम्यान घरोघरी फिरून पुनम गायकवाड ही पिडीतेच्या नवऱ्याची पत्नी असल्याबाबत प्रचार करीत आहे व व्हॉट्सॲप स्टेट्सला तसे ठेवत आहे. पिडीतेची दोन मुलेही मोबाइलवर व्हॉट्सॲप स्टेट्स पहात असल्याने त्यांच्याही मनावर गंभीर परिणाम होत आहे, अशी तक्रार दिली. त्यावरून वरील १० जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.