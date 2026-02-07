हवेलीत मताचे दान घेण्यासाठी चढाओढ
उरुळी कांचन, ता. ७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत हवेली तालुक्यात ताण तणाव, बाचाबाची, बोगस मतदान अशा किरकोळ घटना सोडल्या तर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. लोणी काळभोर - कदमवाकस्ती गटात भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना या मुख्य पक्षांना अपक्ष उमेदवारांनी तगडे आव्हान उभे केले. त्यात आज प्रत्यक्ष मतदानांत क्रॉस मतदान झाल्याची चर्चा झाल्याने कोण निवडून येणार? हा प्रश्न उमेदवारांसह कार्यकर्ते यांना पडला आहे.
या गट व गणांत एकाच भावकीतील उमेदवार भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकीटावर समोरासमोर उभे होते. याचबरोबर शिवसेना, बसपा व इतर अपक्ष उमेदवारांनी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले होते. कोपरा सभा, रॅली व मतदारांच्या प्रत्यक्ष गाठीभेटी यांमुळे वातावरण ढवळून निघाले होते. सर्व गटात गुरुवार व शुक्रवार मतदारराजाला लक्ष्मी प्रसन्न झाली असल्याची चर्चा आज रंगली होती. आज प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतांचे दान आपल्याच पदरात पडावे म्हणून कार्यकर्ते जास्तीत जास्त मतदारांना खासगी गाड्यांमधून आणत असल्याचे निदर्शनास येत होते. येथील एका मतदान केंद्रावर दुपारी एक मतदार पंचायत समितीच्या उमेदवारांस मतदान करताना बटण तीन वेळा दाबूनही ते न दबल्याने सदर प्रकार येथील निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिला. त्यावेळी सदर कर्मचारी यांनी येऊन मतदाराने सांगितलेल्या उमेदवारांच्या बटणाऐवजी इतर उमेदवाराचे बटण दाबल्याने काहीवेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तर काहींचे मतदान ते पोहोचण्यापूर्वीच झाले असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
उरुळी कांचन सोरतापवाडी गटात देखील भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशीच लढत होती. शिवसेना उबाठा व काही अपक्ष यांनी ताकद अजमावायचा प्रयत्न केला पण तो सोरतापवाडी गणातील अपक्ष उमेदवार पूजा सणस यांचा अपवाद सोडता फारसा ताकदवान दिसला नाही, पेरणे गटात भाजप, घड्याळ व शिवसेना (शिंदे गट) अशी लढत होती, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्या प्रतिष्ठेची परीक्षा असल्याने येथे भाजप व घड्याळ अशी लढत रंगणार अशी चर्चा होती. कोरेगांव मूळ गटातही भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशीच सरळ लढत असल्याने तीव्र चुरस दिसत होती. परंतु सर्वत्र दुपारी चारपर्यंत मतदानाचा वेग मंद होता. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी किती होणार अशी चर्चा कार्यकर्त्यात रंगली होती. थेऊर गटात देखील भाजप व घड्याळ अशी लढत सरळ सरळ होत होती. एक उमेदवार वाघोलीचा व एक उमेदवार मांजरी खुर्दचा असल्याने चुरशीने लढलेल्या या निवडणुकीत नेमका निकाल काय लागणार याकडे लक्ष लागले आहे.
