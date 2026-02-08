हवेलीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
उरुळी कांचन,ता. ८ : हवेली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी मतमोजणी प्रशिक्षण कार्यक्रम सिंहगड कॉलेज,आंबेगाव येथे यशस्वीरीत्या पार पडला. मतमोजणी प्रक्रियेत अचूकता,पारदर्शकता व निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ.यशवंत माने यांच्या अध्यक्षीय मार्गदर्शनाने झाली.यावेळी त्यांनी मतमोजणी प्रक्रियेमधील अचूकता,पारदर्शकता तसेच कायदेशीर बाबींचे महत्त्व अधोरेखित केले.मतमोजणीदरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य अडचणी,तांत्रिक बाबी आणि त्यावर उपाययोजनांबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन करत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन केले. साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तृप्ती कोलते व अर्चना निकम यांनी मतमोजणी प्रक्रियेत वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन) यंत्रणांची सविस्तर माहिती दिली.मतमोजणीसाठी आवश्यक असलेल्या नियामक बाबी,प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती यांचे सादरीकरण त्यांनी केले. ईव्हीएम कक्षाचे नोडल अधिकारी सचिन आखाडे यांनी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट यंत्रणांच्या कार्यप्रणालीबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.मशिन हाताळणीदरम्यान घ्यावयाची खबरदारी आणि अचूकतेचे महत्त्व त्यांनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना समजावून सांगितले. या प्रशिक्षण कार्यक्रमास अंकुश गुरव,साहिर सय्यद,अनुराधा सवाई,राम कारंडे,सचिन चव्हाण साहाय्यक महसूल अधिकारी),प्रज्ञा खरात, जयश्री सदगर,शेखर शेलार,स्वाती नरुटे, चंद्रकला शेळके,नामदेव सोनावणे,सागर तडके, अभिमन्यू करे,संतोष भिसे व जयराज देशमुख उपस्थित होते.तसेच माध्यम अधिकारी प्रा. योगेश हांडगे यांनी प्रशिक्षणादरम्यान समन्वयाची भूमिका बजावत कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनात योगदान दिले. प्रशिक्षणादरम्यान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पारदर्शक व अचूक निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक तांत्रिक व व्यावहारिक बाबी आत्मसात केल्या.मतमोजणी प्रक्रियेत संभाव्य त्रुटी टाळण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी डॉ.माने यांनी उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील जबाबदारी प्रामाणिकपणे व यशस्वीरीत्या पार पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केल्याचे नमूद केले. या प्रशिक्षणामुळे हवेली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची मतमोजणी प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि सुसूत्र होण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.