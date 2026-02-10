फॉर्म्युला भारत स्पर्धेत एमआयटी एडीटीचे यश
उरुळी कांचन, ता. १० : एमआयटी आर्ट, डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, पुणेच्या लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाच्या (मेकॅनिकल) ‘टीम स्पीडटेल रेसिंग’ने तमिळनाडूतील कोइंबतूरच्या कारी मोटर स्पीडवेवर नुकत्याच पार पडलेल्या ‘फॉर्म्युला भारत २०२६ (डायनॅमिक्स)’ या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करत कंबशन प्रकारात ‘ओव्हरऑल डायनॅमिक्स’ विजेतेपद पटकावले.
या स्पर्धेत संघातील अभिषेक साहाय्याने उत्कृष्ट वाहनचालक कौशल्य व तांत्रिक प्राविण्याच्या जोरावर ‘सर्वोत्तम चालक पुरस्कार’ मिळवला. वाहन रचना, गतिशास्त्र तसेच अभियांत्रिकी नवकल्पनांतील प्राविण्याच्या बळावर संघाने हे यश संपादन केले. फॉर्म्युला भारत २०२६ (डायनॅमिक्स) ही भारतातील अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठीची एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तरावरील मोटरस्पोर्ट स्पर्धा आहे. यात देशभरातील महाविद्यालयीन संघ स्वतः डिझाइन व तयार केलेल्या फॉर्म्युला- शैलीतील रेस मोटारी सादर करतात.
या यशात एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनमधील (आयओडी) विद्यार्थ्यांचाही सक्रिय सहभाग असून, विविध शाखांतील समन्वयाचे प्रभावी दर्शन घडले. संपूर्ण संघाला डॉ. अनुराग नेमा आणि प्रा. विजयकुमार शेप यांचे मार्गदर्शन लाभले.
या यशाबद्दल एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष तथा कुलपती प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड, कार्याध्यक्ष तथा प्र. कुलपती प्रा. डॉ. मंगेश कराड, कार्यकारी संचालक डॉ. सुनीता कराड, कुलगुरू डॉ. राजेश एस., प्रोवोस्ट डॉ. सायली गणकर, प्र. कुलपती डॉ. रामचंद्र पुजेरी, डॉ. नचिकेत ठाकूर, कुलसचिव डॉ. महेश चोपडे, अभियांत्रिकी शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. सुदर्शन सानप, विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. सुराज भोयार यांनी विशेष कौतुक केले.
00775
