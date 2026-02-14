पुणे
लोणीकंद येथे उद्या कौशल्य प्रशिक्षण मेळावा
उरुळी कांचन, ता. १४ : लोणीकंद (ता. हवेली) येथील बहुउद्देशीय सभागृह तथा यशवंती प्रभाग संघ कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत रोजगार तथा कौशल्य प्रशिक्षण मेळावा सोमवारी (ता. १६) भरणार आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद विभाग (एमएसआरएलएम), पंचायत समिती हवेली व ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था, हडपसर यांनी संयुक्तपणे हा मेळावा आयोजित केला आहे. हवेली तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींमधील युवकांनी या मेळाव्यास आवर्जून उपस्थित रहावे, असे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आवाहन शेखर शेलार यांनी केले आहे.