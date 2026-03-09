ग्रामदैवताच्या यात्रेला अपघाताचे गालबोट
उरुळी कांचन, ता. ९ : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन येथील ग्रामदैवताच्या यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी रस्ता ओलांडताना झालेल्या अपघातात एका ५३ वर्षीय व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. पुणे-सोलापूर महामार्गावरील तळवाडी चौकात मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.
उत्तम बबन भंडारे (वय ५३, रा. शिंदवणे रोड, उरुळी कांचन) असे मृत झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी मृताची मुलगी प्रीती मयूर शेंबेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, बल्कर चालक प्रणव प्रदीप शिंदे (वय २०) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भंडारे कुटुंबीय यात्रेचे कार्यक्रम पाहून घरी परतत होते. तळवाडी चौकात रस्ता ओलांडत असताना सोलापूरकडून पुणे बाजूकडे जाणाऱ्या भरधाव बल्करने (क्र. एमएच १२ एस एक्स ८९८५) उत्तम भंडारे यांना जोरात धडक दिली. बल्करचे चाक अंगावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. डोळ्यांदेखत घडलेल्या या घटनेमुळे भंडारे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला असून परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
