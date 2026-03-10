पारधी कुटुंबांच्या जिद्दीचा पोलिसांकडून गौरव

उरुळी कांचन, ता. १० : समाजातील नकारात्मक प्रतिमा पुसून प्रामाणिकपणे कष्ट करणाऱ्या या कुटुंबांचा गौरव ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वागंडे यांनी यावेळी केले.
उरुळी कांचन पोलिस ठाणे आणि आदिवासी समाज भूषण नामदेव भोसले यांच्या वतीने यात्रेतील खेळणी, फुगे व अन्य वस्तूंची विक्री करणाऱ्या ११ कुटुंबांच्या दुकानांवर जाऊन हा सत्कार करण्यात आला.
जत्रेमध्ये छोटे-मोठे व्यवसाय करून स्वाभिमानाने उपजीविका करणाऱ्या ११ आदिवासी पारधी कुटुंबांचा उरुळी कांचन पोलिसांनी विशेष सन्मान केला. यामध्ये राणी पवार, रुक्मिणी चव्हाण, लक्ष्मीबाई काळे, पप्पू साळुखे, नितीन भोसले यांच्यासह ११ कुटुंबांचा समावेश होता.
यावेळी वागंडे म्हणाले, ‘‘मेहनत व प्रामाणिकपणाच्या जोरावर ही कुटुंबे आदर्श निर्माण करत आहेत. त्यांच्यामुळे समाजात विश्वासाचे वातावरण तयार होईल.’’
याप्रसंगी बोलताना नामदेव भोसले म्हणाले की, अनेक अडचणींवर मात करून पारधी बांधव स्वाभिमानाने जगण्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत. समाजात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी अशा प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे.
यावेळी उरुळी कांचनचे सरपंच मिलिंद जगताप, आदिवासी समाज भूषण नामदेव भोसले व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
00905
