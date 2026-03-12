रामदरा डोंगर परिसरात वणवा
उरुळी कांचन, ता. १२ : लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील तीर्थक्षेत्र रामदरा परिसरामध्ये असलेल्या वनविभागाच्या हद्दीतील डोंगरावर बुधवारी (ता. ११) दुपारच्या सुमारास वणवा लागल्याची घटना घडली.
वणव्याची माहिती मिळताच तत्काळ ग्रीन फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अमित जगताप यांच्यासमवेत फाउंडेशनचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी पोती व झाडांच्या फांद्या यांच्या साहाय्याने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आगीला वाऱ्याची साथ मिळाल्याने त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले. यामुळे या डोंगर परिसरातील खैर, करवंद, कडुनिंब, चंदन, टंटणी, वेगवेगळ्या प्रजातीच्या बाभळी यांच्यासमवेत अनेक झाडांना याची झळ लागली. याचबरोबर या परिसरात आढळून येत असलेल्या पशु-पक्षांना याचा फटका बसला. त्याचप्रमाणे ग्रीन फाउंडेशनच्या वतीने झाडांना पाणी देण्यासाठी केलेली जलवाहिनी जळून खाक झाली आहे.
या परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता केवळ फाउंडेशनचे कार्यकर्ते आगीशी झुंज देताना दिसत होते. वन कार्यालयातील कोणीही अधिकारी किंवा कर्मचारी या परिसरात फिरकला नसल्याचे निदर्शनास आले. वनखात्याच्या वतीने झाडे लावण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. परंतु, मोठी झाडे जळत असताना त्यांना वाचवण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही, अशी शोकांतिका नागरिकांनी व्यक्त केली.
