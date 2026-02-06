कुरवली येथे श्रद्धांजली
उद्धट, ता. ६ ः कुरवली (ता. इंदापूर) येथे भावनिक वातावरणात दिवंगत नेते अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी कुरवली गावाला भेट देत आयोजित घोंगडी बैठकीत ग्रामस्थांसमवेत दादांच्या आठवणींना उजाळा दिला.
यावेळी बोलताना कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, ‘‘अजित दादा पवार यांनी आयुष्यभर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम केले. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक कार्यकर्ते घडले आणि समाजकारणाची प्रेरणा मिळाली. दादांच्या निधनामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, त्यांचे विचार आणि कार्य पुढे नेणे हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल.’’
घोंगडी बैठकीत ग्रामस्थांनीही दादांप्रती आपल्या भावना व्यक्त करत त्यांच्या कार्याची आठवण सांगितली. अनेकांनी दादांनी केलेल्या विकासकामांचा उल्लेख करत कृतज्ञतेने अभिवादन केले. श्रद्धांजली सभेमुळे काही काळ परिसरात भावनिक वातावरण निर्माण झाले होते.
या प्रसंगी दत्तात्रेय भरणे, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज जाचक, सरपंच राहुल चव्हाण, सागर भिसे यांच्यासह इतर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेच्या शेवटी दोन मिनिटे शांतता पाळून अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
