इंदापुरात किरकोळ वाद वगळता मतदान सुरळीत
उद्धट : इंदापूर तालुक्यात काही ठिकाणी किरकोळ वाद वगळता शांततेत मतदान झाले. तसेच एका केंद्रावर मतदान यंत्र काही काळ बंद पडल्याची घटना घडली, मात्र प्रशासनाने तत्काळ दुरुस्ती करून मतदान पुन्हा सुरू केले. या अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी मतदान सुरळीत झाले.
यावेळी मात्र मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याचे चित्र दिसून आले. सणसर-लासुर्णे जिल्हा परिषद गटात ५२.२१ टक्के मतदान झाले, तर लासुर्णे पंचायत समिती गणात ५४.६९ टक्के मतदान नोंदवले गेले. याशिवाय सणसर गणात केवळ ४९.७९ टक्के मतदान झाले. ही टक्केवारी कमी असल्याने राजकीय व सामाजिक स्तरावर चिंतेची भावना व्यक्त होत आहे. मतदानासाठी शासनाने सुट्टी जाहीर करूनही अनेक मतदार मतदान केंद्राकडे फिरकले नाहीत. यामागे मतदार यादीतील त्रुटी हेही एक कारण असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक मयत मतदारांची नावे अजूनही यादीत कायम असून २०१४ पासूनची नावे अद्याप कमी करण्यात आलेली नाहीत, अशी तक्रार नागरिकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदारसंख्या आणि नोंद असलेल्या मतदारसंख्येत तफावत निर्माण होत असल्याचे दिसते. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी तसेच मतदार यादी अचूक ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येक मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावणे आवश्यक असल्याचे मतही जाणकारांनी व्यक्त केले.
