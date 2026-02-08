सपकळवाडीमध्ये मारुतीच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा
उद्धट, ता. ८ : संजय नगर सपकळवाडी येथे शुक्रवारी (ता. ६) मारुती मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला. सकाळी ७ वाजता पूजा, होम-हवन व महाप्रसादानंतर मूर्ती प्रतिष्ठापनेचा मुख्य कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाला परिसरातील भाविकांची उपस्थिती होती.
या सोहळ्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तसेच कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांच्यासह विविध मान्यवरांची उपस्थिती होती.
बापूसाहेब मोरे महाराज, ज्ञानदेव मुंडे, रामभाऊ सपकळ, भाऊसाहेब सपकळ, अशोक देशपांडे, लतादेवी कोटकर, स्वाती सपकळ, पृथ्वीराज धोळप, ठोंबे गुरुजी, अंबादास कदम, शिवाजी सपकळ, अजित सपकळ, शिवराज सपकळ, रवींद्र थोरात, सुनील केदार, गौरव कुंभार, रोहित थोरात आदी उपस्थित होते.
