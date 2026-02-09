इंदापुरात जल्लोषाविना आनंद
उद्धट, ता. ९ : राज्याच्या राजकारणातील प्रभावी आणि जनतेच्या मनात घर करून राहिलेले नेते अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरलेली असताना नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणूक निकालांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना यश मिळाले. मात्र, या विजयाचा जल्लोष न करता उमेदवारांनी अत्यंत साधेपणाने, विना गुलाल आणि फटाक्यांचा वापर टाळून, दिवंगत नेत्याला श्रद्धांजली अर्पण करत आनंद व्यक्त केला.
निवडणुकीच्या निकालानंतर अनेक ठिकाणी विजयाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली, परंतु पारंपरिक पद्धतीने होणारा गुलाल उधळणे, ढोलताश्यांचा गजर किंवा फटाक्यांची आतषबाजी पूर्णपणे टाळण्यात आली. उमेदवार, कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी प्रथम अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून दोन मिनिटे मौन पाळले. त्यानंतर शांततेत आणि संयमाने विजयाचा स्वीकार करण्यात आला.
राष्ट्रवादीच्या अनेक उमेदवारांनी सांगितले की, “हा विजय आमच्यासाठी आनंदाचा असला तरी अजितदादांच्या निधनामुळे मनावर मोठे दुःख आहे. त्यांच्या कार्याची प्रेरणा घेऊन आम्ही जनतेसाठी काम करणार आहोत, हाच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.”
कार्यकर्त्यांमध्येही भावनिक वातावरण दिसून आले. अनेकांनी गुलालाऐवजी हातात मेणबत्त्या घेऊन शांततेत एकत्र येत दिवंगत नेत्याच्या आठवणी जागवल्या. काही ठिकाणी रक्तदान शिबिरे, वृक्षारोपण व समाजोपयोगी उपक्रम राबवून विजय साजरा करण्यात आला. स्थानिक नागरिकांनी देखील उमेदवारांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. “राजकारणातही संवेदनशीलता आणि संस्कार जपले गेले पाहिजेत, हे या कृतीतून दिसून आले,” अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. एकूणच, निवडणुकीत यश मिळूनही जल्लोष टाळत साधेपणाने आनंद साजरा करून राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी दिवंगत अजितदादा पवार यांच्याप्रति आदर व्यक्त केला. त्यांच्या कार्याची परंपरा पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त करत हा विजय जनतेला समर्पित करण्यात आला.
