वालचंदनगर पोलिसांकडून विद्यार्थी सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन
उद्धट, ता. १० ः विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण सुरक्षिततेसाठी वालचंदनगर पोलीस ठाण्यातर्फे आयोजित मार्गदर्शन कार्यक्रमात पोलिस उपनिरीक्षक रतिलाल चौधर यांनी विद्यार्थ्यांना दैनंदिन जीवनात सुरक्षित कसे राहावे याबाबत मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी व संभाव्य धोके ओळखून त्यावर योग्य वेळी उपाययोजना करता यावी, या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
मार्गदर्शन करताना चौधर यांनी रस्ता सुरक्षेचे नियम पाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत हेल्मेटचा वापर, वाहतूक चिन्हांचे पालन तसेच घाई-गडबडीत रस्ता ओलांडू नये यासारख्या मूलभूत बाबींवर भर दिला.
सायबर गुन्ह्यांविषयी माहिती देताना त्यांनी मोबाईल व इंटरनेटचा वापरताना निर्माण होणारे धोके सांगितले. सोशल मीडियावरील फसवणूक, बनावट प्रोफाईल, चुकीची माहिती, अनोळखी लिंक यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देत वैयक्तिक माहिती कुणालाही शेअर करू नये, असे आवाहन केले. तसेच ऑनलाइन गेम्स, फसवे कॉल व ओटीपी फसवणूक याबाबतही विद्यार्थ्यांना सतर्क राहण्यास सांगितले.
शाळा-महाविद्यालयात ये-जा करताना सुरक्षित मार्गांचा अवलंब करावा, आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळण्यासाठी ११२ या हेल्पलाइन क्रमांकाचा योग्य वापर करावा, याबाबतही त्यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी प्राचार्य गणेश घोरपडे, पोलिस हवालदार सचिन गायकवाड, अरविंद गडदे, अभिमन्यू चव्हाण, विशाल तुपे यांच्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन बापूराव कदम यांनी केले, तर आभार शिवाजी मोरे यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.