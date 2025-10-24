उरुळी कांचनमध्ये युवतीच्या खुनाचा उलगडा
उरुळी कांचन, ता. २५ : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या २० वर्षीय युवतीच्या खुनाचा गुन्हा स्थानिक गुन्हे शाखा व उरुळी कांचन पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत केवळ काही दिवसांत उघडकीस आला असून, आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने आरोपीस सोमवार (ता. २७) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
दिनेश संजय पाटोळे (वय २६, रा. गोळेवस्ती, उरुळीकांचन, ता. हवेली) असे कोठडी सुनावण्यात आलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता उरुळी कांचन ते नायगाव रस्त्यालगत प्रयागधाम हॉस्पिटलजवळील गगन आकांक्षा सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत एका अज्ञात युवतीचा मृतदेह आढळून आला. नंतर तिची ओळख पूनम विनोद ठाकूर (वय २०, रा. गगन आकांक्षा सोसायटी, कोरेगाव मुळ, ता. हवेली) अशी पटली. या प्रकरणी मयत युवतीचा भाऊ मनीष विनोद ठाकूर (वय २३) याने फिर्यादी नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनास्थळ लोकवस्ती जवळ असल्याने घटनेला विशेष पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी तत्काळ भेट देत तपासासाठी विशेष पथके गठित करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, पूनम रोडने एकटी जात असताना आरोपीने तिचा पाठलाग केला व तिच्याकडे अश्लील मागणी केली. पूनमने विरोध केल्याने आरोपीने रागाच्या भरात तिचे तोंड दाबून झुडपात ओढले आणि दगडाने डोक्यात मारून तिचा खून केला. त्यानंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला. आरोपीकडून गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल (क्र. एमएच १२ एसझेड ६९६५) जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगरे, दत्ताजीराव मोहिते, अमित सिदपाटील, अंमलदार सचिन घाडगे, आसिफ शेख, अजित भुजबळ, योगेश नागरगोजे, राजू मोमीन, अतुल डेरे, धीरज जाधव, भारत मोहोळ, रमेश भोसले या पथकाने केली.
७० सीसीटीव्ही फुटेज तपासले
चार तपास पथकांनी मिळून सुमारे ६० ते ७० सीसीटीव्ही फुटेज तपासली तसेच २००पेक्षा अधिक व्यक्तींचे जबाब नोंदविले. तपासादरम्यान सीसीटीव्हीमध्ये एक संशयित युवक मोटारसायकलवरून घटनास्थळाच्या दिशेने जाताना दिसला. त्याची ओळख दिनेश संजय पाटोळे अशी पटली. त्याच्यावर लक्ष ठेवून त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
