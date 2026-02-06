लोणीकाळभोर, उरुळीकांचन, खेडशिवापूरला विशेष मतदान केंद्र
खडकवासला, ता. ४ : हवेली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत यंदा समावेशकतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार लोणीकाळभोर येथे गुलाबी (महिला) मतदान केंद्र, उरुळीकांचन येथे अद्वितीय (युनिक) मतदान केंद्र तर खेडशिवापूर येथे परदानशीन (घुंगट-पर्दा पद्धतीचे पालन करणाऱ्या महिलांसाठी) स्वतंत्र मतदान केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विविध गटांतील मतदारांसाठी विशेष मतदान केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ, सुरक्षित व समावेशक करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. यशवंत माने, तहसीलदार तृप्ती कोलते, अर्चना निकम, नायब तहसीलदार सचिन आखाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
महिला मतदान केंद्र - लोणीकाळभोर
महिलांना सुरक्षित व आरामदायी वातावरणात मतदान करता यावे यासाठी हे केंद्र केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. येथे महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अद्वितीय मतदान केंद्र - उरुळीकांचन
स्थानिक वैशिष्ट्ये, संस्कृती व ओळख जपण्यासाठी या केंद्राची रचना करण्यात आली आहे. परिसराची स्थानिक ओळख दर्शविणारी सजावट आणि मांडणी करण्यात येणार असून, मतदारांना सकारात्मक व आपुलकीचा मतदान अनुभव देणे हा उद्देश आहे. मतदानाबाबत उत्साह निर्माण करून सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
परदानशीन मतदान केंद्र - खेडशिवापूर
घुंगट-पर्दा पद्धतीचे पालन करणाऱ्या महिलांसाठी स्वतंत्र गोपनीय मतदान केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पारंपरिक पद्धतीचे पालन करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित व गोपनीय वातावरणात मतदान करता यावे यासाठी या केंद्रात विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
