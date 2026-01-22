खानापूर परिसरात रानडुक्करांचा धुमाकूळ
उत्रौली, ता. २२ : खानापूर (ता. भोर) येथील शेतकरी रघुनाथ लक्ष्मण थोपटे यांच्या एक एकर ज्वारीच्या क्षेत्रातील निम्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पीक रानडुक्करांच्या उपद्रवाने नष्ट झाले आहे.
रब्बी हंगामातील ज्वारी पीक जोमात आले असून, गेली दोन तीन दिवसांत रानडुकरांनी धुमाकूळ घालून शेतकऱ्यांच्या पिकांची अतोनात नुकसान केले आहे. वीसगाव खोऱ्यात वन्यप्राणी, हिंस्र प्राण्यांची बेसुमार वाढ झाली आहे. त्यांच्या भीतीमुळे शेतीची कामे करण्यास मजूर उपलब्ध होत नाहीत. शेतात दिवसाही जाणे अवघड झाले आहे. शेतकरी आपल्या पिकांच्या संरक्षणासाठी भोंगा, तार, साड्यांचे आवरण करीत असूनही रानडुकरे, तसेच वन्यप्राणी त्याला न जुमानता शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत आहेत.
रब्बी हंगामातील पिके जोमात असतानाच रानडुकरे पिकाचे खाणे कमी परंतु, नासधूस मोठ्या प्रमाणात करत असल्याने हातातोंडाशी आलेली पिके वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रानडुकरांमुळे झालेल्या पिकांची वनविभागाने पाहणी करून पंचनामे करीत नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
यंदा ज्वारी पीक चांगले आले असून, रानडुक्करांनी एकाच दिवसात वर्षभरासाठी उपयोगी असणारे धान्य नष्ट केले आहे. तसेच, रानडुक्करांच्या दहशतीमुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाता येत नाही. नुकसान भरपाई बरोबरच वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा.
- रघुनाथ थोपटे, राजेंद्र थोपटे, शेतकरी, खानापूर
वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी वनविभागाकडे पीक नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करावेत. वनविभागाकडून पिकांची पाहणी करून पंचनामे करण्यात येतील. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार भरपाई देण्यात येईल.
- शिवाजी राऊत, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भोर
