दिल्लीत थोपटे करणार संचलनाचे नेतृत्व

उत्रौली, ता.२५ : खानापूर (ता. भोर) सुपुत्र आकाश अशोक थोपटे हे सोमवारी ( ता.२६) नवी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या पथसंचलनात सीआरपीएफच्या दमदार संघटनाचा संघनायक म्हणून संचलनाचे नेतृत्व करणार आहेत.
आकाश थोपटे यांनी २०१९ मधील प्रजासत्ताक दिनाला बटालियन अंडर ऑफिसर एनसीसीचे पथकाध्यक्ष म्हणून राजपथावर संचलन केले होते. थोपटे यांनी कर्तव्यपथावर सीआरपीएफच्या दमदार संघटनाचा संघनायक म्हणून समोर आले आहे. ही केवळ पदोन्नती नसून एका अचल स्वप्नाची, अविश्रांत समर्पणाची आणि प्रबळ इच्छाशक्तीची कहाणी आहे.
आकाश यांचा हा प्रवास हा एनसीसीमधील यशानंतर सुरू झाला. त्यांनी देशाच्या आंतरिक सुरक्षेच्या आघाडीवर असलेल्या सीआरपीएफ दलात प्रवेश करण्याचा निर्धार करून न थांबता कठोर परिश्रम करून त्यांना संपूर्ण दलाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या या यशाने एनसीसी कॅडेट्ससाठी एक मोठा प्रेरणास्रोत निर्माण झाला आहे. संघनायक होण्यासाठी शिस्त,लक्ष्य आणि देशभक्ती या त्रिसूत्रांनी कोणतेही महत्त्वाकांक्षी स्वप्न साकार करता येते.
कर्तव्यपथावर जेव्हा सीआरपीएफचे संघटन जयघोष करीत पुढे सरकले, तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे फक्त एक दलच नव्हे, तर एक संपूर्ण पिढीची आकांक्षा चालत राहील. उपनिरीक्षक थोपटे यांचा हा प्रवास ‘स्वप्न पाहणे’ आणि ‘स्वप्न जगणे’ यातील अंतर फक्त इच्छाशक्तीच पूर्ण करू शकते, असे म्हणावे लागेल.
