उत्रौलीच्या शोकसभेत ग्रामस्थ भावना विवश
उत्रौली, ता.३१ : उत्रौली (ता.भोर) येथील ग्रामस्थांनी शुक्रवारी (ता.३०) रात्री स्वर्गीय अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली. शोकसभेत
पवार यांच्याविषयीच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी काही जणांचा कंठ दाटून आला. सभेस महिलांची उपस्थिती लक्षणीय ठरली.
उत्रौलीच्या जडणघडणीत अजित पवार यांचा सिंहाचा वाटा होता, असे सांगत असताना अनेक व्यक्त्यांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या.
यावेळी ग्रामस्थ भावना विवश झाले होते.
अजित पवार यांच्या माध्यमातून उत्रौली गावात केलेली अनेक विकास कामे, गावकऱ्यांशी असलेला दांडगा जनसंपर्क, त्यांचे धडाडीचे कर्तुत्व, प्राथमिक शिक्षणाविषयी असलेली तळमळ, प्रशासनावरील पकड, निर्णय क्षमता, विविध घटकांना दिलेला न्याय, परखड स्वभाव, राज्याच्या राजकारणातील दरारा, वैयक्तिक आठवणींनाही ग्रामस्थांनी उजाळा दिला. दरम्यान, शोकाकुल नागरिकांनी दोन मिनिटे उभे राहून मौन पाळले. पसायदानाने शोकसभेची सांगता झाली.
